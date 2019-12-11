موديلات بدلات سواريه من إيلي صعب لسهرة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:39 مساءً - أدرج المصمم إيلي صعب Elie Saab تشكيلة فخمة من البدلات الرسمية ضمن المجموعات التي أطلقها خلال عام 2019.



إليك مجموعة من أجمل التصميمات بتوقيع المصمم اللبناني العالمي، لعلها تلهمك بإطلالة عملية مميزة لسهرة رأس السنة.





بدلات مخمل من إيلي صعب



موديلات بدلات سواريه من إيلي صعب



ركز المبدع اللبناني على البدلات المصممة من المخمل الفاخر وقدمها ضمن مجموعة الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 – 2020 وتميزت بالقصات الأنثوية المحددة للقامة والجاكيتات الـ Double breasted بعضها زين بأحزمة من اللون نفسه معقوده من الأمام على شكل الفيونكه ونسق البعض الأخر مع ربطات عنق سوداء، ستايل مميز شاهدناه كثيرًا هذا العام على السجادة الحمراء.





بدلات بتوب Peplum من إيلي صعب



موديلات بدلات سواريه من إيلي صعب



كانت البدلات المصممة بتوب Peplum نجمة مجموعات إيلي صعب هذا العام حيث قدمها في عروض مختلف المواسم، في مجموعات الربيع تميزت بألوان الباستيل الحالمة والتطريز الذهبي الذي يغلف الجاكيتات، أما القطع المخصصة للشتاء صممها من المخمل بستايل الـ High low الدراج وتساعد في إخفاء منطقة الخصر والبطن الممتلئة.





بدلات مطبعه من مجموعات إيلي صعب



موديلات بدلات سواريه من إيلي صعب



لا يمكن تخيل مجموعات المصمم اللبناني العالمي من دون القطع المزدانة بالطبعات لا سيما المجموعات المخصصة للمواسم الإنتقالية، أحببنا الموديلات الوردية المطبعة بالكامل التي قدمها ضمن مجموعة ما قبل خريف 2019 والبدلات المزينة بالطبعات الملونة التي ميزت مجموعة الريزورت، احرصي على تنسيقها مع اكسسوارات أحادية اللون حتى لا تفسدي أناقتك.

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