أجمل شنط مونوكروم موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:39 مساءً - سجلت الحقائب المونوكروم حضورًا لافتًا ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، تسابقت دور الأزياء الشهيرة على ابتكار تصميمات فخمة ستنقل جميع اطلالتكِ النهارية والمسائية إلى مستوى آخر.

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شنط منوكروم كبيرة موضة 2020

شنط منوكروم كبيرة موضة 2020



خصصت ماركات عالمية جانبًا من مجموعاتها للحقائب المونوكروم كبيرة الحجم، سواء الـ Shopper bags مثل تصميم ماركة لانفان Lanvin، أو الحقيبة الـ Tote من مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، وتلك الأخيرة تميزت بحجمها العملي واليد الذهبية التي منحتها لمسة ثرية تؤهلها لتكون من أفضل الخيارات لاطلالات المكتب.



شنط كتف مونوكروم موضة الموسم

شنط كتف مونوكروم موضة الموسم



من منا لا تعشق حقائب الكتف الأنيقة، لا سيما الموديلات متوسطة الحجم المزودة بحزام طويل يمكن التحكم بطوله، والتي تناسب أشكال القامات كافة ويمكن اعتمادها على مدار اليوم، مثل الموديلات التي رصدناها لىسلفاتوري فيراغاموSalvatore Ferragamoوبروينزا شولرProenza Schouler، كما لفتنا التصميم المطبع المزود بسلسال ذهبي من مجموعة أنطونيو ماراسAntonio Marras ويمكن تنسيقه مع فستان أحمر قصير والتوجه به إلى عشاء عمل أو سهرة مع الأصدقاء.



شنط كلاتش بطبعات الحيوانات

شنط كلاتش بطبعات الحيوانات



تبقى موضة طبعات الحيوانات واحدة من أبرز اتجاهات 2020 لا سيما نقشة الحمار الوحشي التي سجلت حضورًا لا يمكن تجاهله على منصات عروض ماركات كثيرة، وفي مقدمتها بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، ودرايس فان نوتن Dries Van Noten، وكلا التصميمين يناسب طلعات المساء.

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