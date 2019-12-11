راندا رياض تحتفل بخطوبتها من الشرنوبي: أحلى حاجة حصلت في حياتي

"أحلى حاجة حصلت لي في حياتي"، هكذا احتفلت راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، بخطوبتها من الفنان الشاب محمد الشرنوبي، أمس الثلاثاء.
ونشرت "راندا" عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من حفل الخطوبة، معلقة عليها: "أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا بخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول، بحبك".
وكان الفنان الشاب محمد الشرنوبي، أعلن خبر خطوبته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث علق قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".
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