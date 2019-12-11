طرق ارتداء اتيشرت أبيض وبنطلون جينز على طريقة المشاهير

سواء كنتِ تفضلين ارتداء التيشيرت القطني أو القميص التقليدي باللون الأبيض، أو تفضلين الأثنين معاً فلا شك أن هذا المظهر سيبدو رائعاً في جميع الأوقات.

لهذا أتينا لكِ بمجموعة رائعة من المظهر البسيط لتيشرتات باللون الأبيض المستوحاة من المشاهير.

صبا مبارك

يبدو من ملابس الممثلة صبا مبارك أنها تفضل المظهر البسيط، فدائماً نراها بالملابس الكاجول، ارتدت صبا مبارك في صورة نشرتها من خلال صفحتها على الأنستقرام و هي ترتدي تيشرت أبيض و حزام عسكري باللون الأسود مع بنطال باللون الزيتي.

منة شلبي

دائماً ما تعتمد الفنانة المصرية في ملابسها على الملابس البسيطة والعفوية مثل التي ظهرت بها في صورتها على صفحتها على الأنستقرام وهي ترتدي تيشرت أبيض قطني بسيط مع طباعة كلمة feel strong وبنطال جينز باللون الرمادي.

موديل روز

معروف عن الفاشونستا موديل روز ملابسها البسيطة فهي دائماً تمزج بين الملابس الكاجول العصرية والأنثوية.

هنا الزاهد

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تتميز الممثلة المصرية هنا الزاهد أيضاً بارتداء الملابس البسيطة، برغم إتباعها للموضة إلا انها تميل إلى الموديلات البسيطة العصرية مثل ما ظهرت به في صورتها على صفحتها على الأنستقرام، حيث ظهرت بتيشرت بسيط وبنطال جينز.

منى زكي

تظهرت دائماً الفنانة منى زكي بستايلات مختلفة على صفحتها على الأنستقرام تمزج فيها بين الملابس البسيطة والرياضية، من ضمنهم تيشرت أبيض وبنطال جينر أضافت لهم حزام باللون الأحمر.

حلا شيحة

أصبحت الممثلة المصرية حلا شيحة حديث الجميع منذ رجوعها إلى الوسط الفني مرة أخرى، ولا تبخل على معجبيها بنشر صورها دائماً، ومن أبرز صورها هي التي ارتدت بها بنطال جينز بسيط مع توب أبيض وهي تمارس هوايتها المفضلة الرسم.

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