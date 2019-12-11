قالت أنغام إنها بـ"100 راجل".. تعرف على راندا رياض خطيبة محمد الشرنوبي

"مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك" بهذه الكلمات أعلن الفنان محمد الشرنوبي، خطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "راندا" بإطلالة أنيقة وبسيطة، فارتدت جمبسوت أبيض، وفضلت الاعتماد على تسريحة شعر بسيطة، فتركته منسدلًا على كتفيها مكتفية بالمكياج الهادئ.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام:

- حاصلة على بكالوريوس في مجال الاقتصاد.

- حصلت على شهادة كمدير فنان محترف معتمدة من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية.

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- في شهر يونيو لعام 2018 أعلنت الفنانة أنغام، في بيان صحفي، أن راندا رياض تولت مسؤولية مكتبها الإعلامي الخاص بأعمالها الفنية.

- تنشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام" صورها مع المطربة أنغام، سواء في كواليس الحفلات الغنائية أو المناسبات الاجتماعية.

- وصفتها الفنانة أنغام بـ"بنت 100 راجل"، وذلك في الحفل الذي أحيته في كريستال بالاس احتفالًا ببداية العام الجاري، حيث قالت أنغام: "عايزة أشكر مديرة أعمالى راندا، لأنها شغالة معايا من مدة وعاملة مجهود كبير جدًا بقالها فترة، وهي بنت بـ١٠٠ راجل ورغم سنها الصغير استحملت حاجات كتير ناس بقالها زمن في المجال مقدرتش تستحملها".

- من هوايتها السفر لبلدان مختلفة، حيث يمتليء حسابها بصورها من بلدان مختلفة مثل جزيرة كابري الإيطالية.

- تحب تربية الكلاب، حيث وصفت كلبها بأفضل صديق، عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ نشرت صورة تجمعها به قائلة: "أفضل صديق لديك ليس بالضرورة أن يكون إنسانًا".