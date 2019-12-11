"ربنا يقدرني وأسعدك".. صور حفل خطوبة الشرنوبي على مديرة أعمال أنغام

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

وتفاعل العديد من متابعي الفنان مع صور خطوبته، مقدمين له التهنئة.

إطلالات العروسين

ارتدى الشرنوبي بدلة فاتحة، دون رابطة عُنق، مع قميص أبيض، في حين تألقت العروس بـ "جمبسوت" "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط.

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جدير بالذكر أن الشرنوبي ظهر بصحبة الفنانة أنغام، وزوجها ومديرة أعمالها في العديد من الاحتفالات والمناسبات الفنية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين راندا والشرنوبي.

وعلى صعيد السوشيال ميديا، فعلاقة الشرنوبي وراندا لم تتعد مجرد تبادل التهنئة، فمؤخرا هنأ الفنان راندا بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "استجرام"، حيث نشر صورة لها مُعلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا زوزو".

فسخ خطبة الشرنوبي والطباخ

وكان الشرنوبي أعلن في بيان عبر موقعي فيس بوك وإنستجرام، يوليو 2019، انتهاء ارتباطه بالمنتجة سارة الطباخ عقب 3 أشهر من خطبتهما، التي تسببت له في مشكلات أسرية- حسب قوله وقتها- بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

وجاء بيان الشرنوبي بعد إعلان سارة الطباخ في 13 يونيو الماضي خطبتها له، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض من أفراد أسرتها، أطلّت فيه بـ"زيّ أحمر"، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".