الشرنوبي يحتفل بخطوبته على مديرة أعمال أنغام

احتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته، أمس الثلاثاء، على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

جدير بالذكر أن الشرنوبي ظهر بصحبة الفنانة أنغام، وزوجها ومديرة أعمالها في العديد من الاحتفالات والمناسبات الفنية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين راندا والشرنوبي.

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وعلى صعيد السوشيال ميديا، فعلاقة الشرنوبي وراندا لم تتعد مجرد تبادل التهنئة، فمؤخرا هنأ الفنان راندا بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "استجرام"، حيث نشر صورة لها مُعلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا زوزو".

فسخ خطبة الشرنوبي والطباخ

وكان الشرنوبي أعلن في بيان عبر موقعي فيس بوك وإنستجرام، يوليو 2019، انتهاء ارتباطه بالمنتجة سارة الطباخ عقب 3 أشهر من خطبتهما، التي تسببت له في مشكلات أسرية- حسب قوله وقتها-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

وجاء بيان الشرنوبي بعد إعلان سارة الطباخ في 13 يونيو الماضي خطبتها له، عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض من أفراد أسرتها، أطلّت فيه بـ"زيّ أحمر"، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".