هنا الزاهد تتغزل في رغدة: شرف كبير أكون شبهها.. بموت فيها

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بتصريحات الفنانة رغدة التي أكدت أن "هنا" أكثر الفنانات تشابها مع ملامحها، خلال لقائها في برنامج "كلاكيت" .

وردت "هنا" من خلال خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، قائلة: "ده شرف كبير ليا، بموت فيها".

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وكانت رغدة وصفت الفنانة هنا الزاهد، بأنها أكثر فنانة تشبهها في الجيل الحالي، قائلة: "لذيذة وبحبها".

يذكر أن آخر ظهور إعلامي للفنانة هنا الزاهد، كان خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، برفقة شقيقاتها، ويعتبر أيضا أول ظهور إعلامي لها عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي.