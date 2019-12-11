١٠ خدع بالكونسيلر لمكياج جذاب ومثالي

الكونسيلر أداة سحرية تخفي عيوب الوجه وتخلق العديد من التأثيرات المطلوبة عند وضع المكياج. فعن طريقه يمكنك تشتيت النظر عن بعض أجزاء الوجه وتركيزه على مناطق أخرى. لذلك هناك العديد من الخدع التي يتبعها خبراء التجميل عند استخدام الكونسيلر للحصول على المكياج المثالي للوجه. سنعطيك فيما يلي أشهر خدع وضع الكونسيلر التي ستيزيد من مهارتك عند وضع المكياج.

١- كريم الأساس أولا ثم الكونسيلر

وضع الكونسيلر أولا قبل وضع كريم الأساس قد يتسبب في تعجن المستحضر على الجلد مما يفسد طلتك، ذلك فضلا عن أنه سرعان ما سيزول بمجرد وضع كريم الأساس عليه وتوزيعه على البشرة فيضيع تأثيره.

لذلك من الأفضل أن تحرصي على وضع كريم الأساس أولا ثم ضعي الكونسيلر في شكل طبقات رفيعة على المناطق المراد إخفاء العيوب منها، وامزجيها جيدا مع كريم الأساس للحصول على التغطية المطلوبة.

٢- ضعي الكونسيلر على هيئة مثلث أسفل العين

أفضل طريقة تضمن لك التخلص من الهالات السوداء أسفل العين وإبراز إشراقة عينيك، هي وضع الكونسيلر على هيئة مثلث مقلوب أسفل العين.

٣- استخدمي الكونسيلر على الجفن قبل وضع ظل الجفون

ضعي طبقة من الكونسيلر على الجفن العلوي قبل وضع ظل الجفون لتمنعه من السيلان والتراكم بين ثنايا تجعيدة الجفن فتفسد طلتك.

٤- لزيادة كثافة الرموش

يمكنك استخدام الكونسيلر كبديل للبودرة في زيادة كثافة الرموش. كل ما عليك فعله هو تغطية الرموش بقليل من الكونسيلر باستخدام فرشاة مناسبة قبل وضع الماسكرا.

٥- لإبراز أحمر الشفاه

إحدى حيل الكونسيلر الرائعة، أنه يساعد على إبراز لون أحمر الشفاه وإعطاء مظهرك مزيد من الحيوية. ذلك عن طريق تحديد الخط المحيط بالشفاه بفرشاة رفيعة مغموسة في الكونسيلر.

٦- لزيادة حجم شفتيك

لإعطاء شفتيك مظهرا ممتلئا في دقيقة واحدة، ضعي كمية من الكونسيلر الأفتح درجتين عن بشرتك في منطقة منتصف الشفاه، ثم وزعيه بيديك نحو الأطراف وضعي طبقة من ملمع الشفاه.

٧- للتغلب على إرهاق العينين والإنتفاخات

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إذا كنت تلاحظين ظهورعلامات التعب على عينيك نتيجة عدم أخذ قسطا كافيا من النوم، فالكونسيلر هو حلك الأمثل لإكساب عينيك مظهرا مستيقظا في الصباح لكن عليك تطبيقه بتقنية معينة. في البداية اختاري كونسيلر بدرجة أفتح قليلا من بشرتك، ثم ضعي منه على المناطق الثلاث الآتية:

- الحواف الداخلية من كل عين أو المنطقة التي تشكل حرف V.

- المنطقة التي تتوسط الجفن العلوي.

- عظمتي الحاجب.

ولإخفاء الإنتفاخات يمكنك مزج كريم العين والكونسيلر والهايليتر مع بعض على يديك قبل تطبيقه حول العين. لضمان رفع شكل العين بطريقة بسيطة وإخفاء أي إنتفاخ موجود بها.

٨- ألوان الكونسيلر

استخدمي الكونسيلر الأخضر لإخفاء البثور والبقع الحمراء. والكونسيلر البرتقالي أو الخوخي لإخفاء الهالات السوداء التي تميل للون الأزرق أسفل العين. بعد الانتهاء من وضع اللون المناسب لمشكلة البشرة، احرصي على وضع طبقة أخرى نهائية من الكونسيلر العادي الذي يتماشى مع لون بشرتك ودمجها بالبشرة بالإسفنجة.

٩- لإعطاء الحاجب مظهرا أكثر تحديدا

من الحيل السهلة لجعل حاجبيك أكثر تحديدا وجاذبية، وضع الكونسيلر حول الطرف الخارجي له. استخدمي كونسيلر بدرجة أفتح قليلا من لون بشرتك، وضعي منه على عظمة الحاجب وبمحاذاته من الأعلى لإبراز الزاوية المائلة الموجودة في نهايته.

١٠- لإبراز عظمتي الرقبة

بروز عظمتي الرقبة إحدي علامات الجمال لدي المرأة. فإذا كنت ترغبين في إبراز عظمتي رقبتك، كل ما عليك فعله هو وضع كونسيلر بدرجة فاتحة عليهما ثم تحديدها من الجوانب بكونسيلر بدرجة داكنة.

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