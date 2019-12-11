تعرف على طرق استخدام وسائل الاتصال المتنوعة

يستخدم الناس التليفون بكثرة كوسيلة من وسائل الاتصال الأكثر شيوعآ فى عصرنا الحديث , وتستخدم النساء التليفون بكثرة أكثر من الرجال بكثير , والحقيقة أن التليفون كأداة للتواصل , لم يكن فى يوم من الأيام لتضيع الوقت , لم يصنع لهذا ....

لكن كثير من الشباب والفتيات يستخدمن التليفون والتليفون الخلوى " المحمول " كنوع من أنواع التسلية , فيكون ضياعآ للوقت والمال فى آن واحد .

ومن اتيكيت استخدام التليون كخطوة أولى أن يستعمل بطريقة صحيحة وللسبب الذى صنع من أجله وألا يستهلك لمجرد الاستهلاك .

- التحية اولآ :

يجب عند الرد على التليفون وقبل الدخول فى أى موضوع أن نرحب بالشخص المتصل أو المتصل به , وهذه التحية تتنوع حسب الثقافه والبيئة , والتحية العالمية المعروفة " HELLO " هى تحية لا يختلف عليها أحد .

ويضاف اليها التحية المحبوبة من الشخص المتصل التى تعرف أنه يحبها , فإن كان المتصل غريبآ فتحية السلام : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وهى خير تحية .

ولا حياء فى هذه التحية عن طريق التليفون فهى تحية عظيمة وسهلة وممتعة .

- ومن إتيكيت التليفون عدم إغلاق الخط إلا بعد التمهيد لذلك مع المتصل ثم السلام عليه وتوديعه .

- كذلك عدم الإطالة على المتصل , أو الكلام غير الضرورى فى التليفون ومحاولة الاختصار غير المخل بالمعنى .

- عدم إشغال الخط كثيرآ عندما يكون التليفون يستخدم كجهاز فاكس , وعدم ترك الأطفال يعبثون به .

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- ينبغى عند إرسال فاكس إرسال ملاحظة فى الصفحة الأولى بعدد أوراق الفاكس المرسلة , حتى يكون المرسل إليه على علم بذلك تفاديآ للأخطاء الممكنة الحدوث فيما بعد .

البريد الإلكتروني :

البريد الإليكترونى وسيلة سريعة وآمنة وتستخدم للتغلب على المسافات البعيدة , وتحل مشاكل كثيرة , ولهذه الوسيلة إتيكيت مثل كتابة الرسائل العادية , وإن كانت الرسائل الإلكترونية لها طابع خاص .

لكن الذوقيات مهمة فى جميع المجالات .

- ينبغى التمهيد فى الرسالة بالتقديم المناسب والتحية المناسبة , واللقب المناسب للشخص الذى ترسل إليه الرسالة , ولا تبعث الرسالة هكذا مباشرة .

- يمكن تطعيم الرسالة بخط مناسب جميل , وبتنسيق أيضآ مناسب , وببعض الأشكال حسب طبيعة هذه الرسالة .

- يمكن إرسال هدية مرفقة مع الرسالة كملف مفيد صوتى أو فيديو أو خلافه .

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