تعرف على طرق استخدام وسائل الاتصال المتنوعة

يستخدم الناس التليفون بكثرة كوسيلة من وسائل الاتصال الأكثر شيوعآ فى عصرنا الحديث , وتستخدم النساء التليفون بكثرة أكثر من الرجال بكثير , والحقيقة أن التليفون كأداة للتواصل , لم يكن فى يوم من الأيام لتضيع الوقت , لم يصنع لهذا ....
لكن كثير من الشباب والفتيات يستخدمن التليفون والتليفون الخلوى " المحمول " كنوع من أنواع التسلية , فيكون ضياعآ للوقت والمال فى آن واحد .
ومن اتيكيت استخدام التليون كخطوة أولى أن يستعمل بطريقة صحيحة وللسبب الذى صنع من أجله وألا يستهلك لمجرد الاستهلاك .
- التحية اولآ :
يجب عند الرد على التليفون وقبل الدخول فى أى موضوع أن نرحب بالشخص المتصل أو المتصل به , وهذه التحية تتنوع حسب الثقافه والبيئة , والتحية العالمية المعروفة " HELLO " هى تحية لا يختلف عليها أحد .
ويضاف اليها التحية المحبوبة من الشخص المتصل التى تعرف أنه يحبها , فإن كان المتصل غريبآ فتحية السلام : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وهى خير تحية .
ولا حياء فى هذه التحية عن طريق التليفون فهى تحية عظيمة وسهلة وممتعة .
- ومن إتيكيت التليفون عدم إغلاق الخط إلا بعد التمهيد لذلك مع المتصل ثم السلام عليه وتوديعه .
- كذلك عدم الإطالة على المتصل , أو الكلام غير الضرورى فى التليفون ومحاولة الاختصار غير المخل بالمعنى .
- عدم إشغال الخط كثيرآ عندما يكون التليفون يستخدم كجهاز فاكس , وعدم ترك الأطفال يعبثون به .
- ينبغى عند إرسال فاكس إرسال ملاحظة فى الصفحة الأولى بعدد أوراق الفاكس المرسلة , حتى يكون المرسل إليه على علم بذلك تفاديآ للأخطاء الممكنة الحدوث فيما بعد .
البريد الإلكتروني :
البريد الإليكترونى وسيلة سريعة وآمنة وتستخدم للتغلب على المسافات البعيدة , وتحل مشاكل كثيرة , ولهذه الوسيلة إتيكيت مثل كتابة الرسائل العادية , وإن كانت الرسائل الإلكترونية لها طابع خاص .
لكن الذوقيات مهمة فى جميع المجالات .
- ينبغى التمهيد فى الرسالة بالتقديم المناسب والتحية المناسبة , واللقب المناسب للشخص الذى ترسل إليه الرسالة , ولا تبعث الرسالة هكذا مباشرة .
- يمكن تطعيم الرسالة بخط مناسب جميل , وبتنسيق أيضآ مناسب , وببعض الأشكال حسب طبيعة هذه الرسالة .
- يمكن إرسال هدية مرفقة مع الرسالة كملف مفيد صوتى أو فيديو أو خلافه .
قد يهمك ايضاً:
تعرفي علي أصول وقواعد إتيكيت التسوق في السوبرماركت
أسس إتيكيت الحب ضمن العلاقة الزوجية
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طرق استخدام وسائل الاتصال المتنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.