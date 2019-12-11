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بدون رجيم أو رياضة.. 5 طرق تساعدك على فقدان الوزن (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

فقدان الوزن مهمة شاقة على الكثيرين، خاصة مع محاولات اتباع أنظمة الدايت المختلفة والالتزام بأنواع معينة من الطعام وعدد محدد من السعرات، كذلك قد لا تعطي نتائج سريعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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