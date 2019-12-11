بدون رجيم أو رياضة.. 5 طرق تساعدك على فقدان الوزن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
فقدان الوزن مهمة شاقة على الكثيرين، خاصة مع محاولات اتباع أنظمة الدايت المختلفة والالتزام بأنواع معينة من الطعام وعدد محدد من السعرات، كذلك الرياضة قد لا تعطي نتائج سريعة.
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