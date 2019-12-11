5 طرق منزلية لتنظيف قاعدة الحمام.. بينها أقراص الأسبرين والكوكاكولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعيدا عن استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية لتنظيف قاعدة الحمام، يمكن لربة المنزل أن تستخدم طرقا منزلية بسيطة تؤدي نفس الغرض بنتائج مذهلة، نستعرضها لكم خلال السطور التالية، وفقا لما ذكر موقع "ehow".

- صودا الخبر والخل

يمكن لمزيج صودا الخبر مع الخل يمكن أن يزيل البقع الخفيفة في وعاء المرحاض. صُبِ الخليط ثم انتظري لـ10 دقائق وبعدها اشطفه بالماء.

- صودا الكوكاكولا

ليس من المستغرب أن الكولا قد تزيل البقع التي تراكمت في المرحاض. صبِّ زجاجة كاملة أو اثنتين في المرحاض، واحرصي على توزيعها بجميع الأنحاء، ثم انتظري 30 دقيقة على الأقل، وبعدها افرك المرحاض بالفرشاة واغسله بالماء.

- الأسبرين

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إذا لم يتوافر خبز الصودا أو الخل أو الكولا فيمكن للأقراص المضادة للحموضة (FEN) (Alka-Seltzer) الأسبرين أن تفعل المعجزات. اطحن عددا من الأقراص ثم أضفها إلى سائل مياه ورش المناطق المتأثرة بها واتركها من 20 لـ30 دقيقة ثم اغسلها.

- فرشاة الأسنان

يمكن رش القاعدة بمنظف متعدد الأغراض أو بمزيج من الخل والماء، ثم الانتظار لبضع دقائق للسماح للرذاذ بالعمل، وبعدها نستخدم فرشاة أسنان الوصول إلى المتسخة صعبة الوصول، وبعدها نغسل القاعدة.

- الخل

أفرغ خزان المرحاض من المياه (السيفون) ثم ضع مكانه خلا أو ماء وخل، وأفرغه في القاعدة واتركه لعدة ساعات، ثم اغسله بالماء مرة أخرى.