في 2019.. أبرز 8 جراحات نادرة أجراها الأطباء حول العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

أجرى الأطباء المختصين حول العالم عددًا من العمليات الجراحية النادرة أو الأولى من نوعها خلال هذا العام، بهدف تحسين حياة المرضى.

لقراءة المزيد عن: في 2019.. أبرز 8 جراحات نادرة أجراها الأطباء حول العالم.. اضغط هنــــــا.