في 2019.. أبرز 8 جراحات نادرة أجراها الأطباء حول العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
أجرى الأطباء المختصين حول العالم عددًا من العمليات الجراحية النادرة أو الأولى من نوعها خلال هذا العام، بهدف تحسين حياة المرضى.
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