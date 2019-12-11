شاهد| صدمة لنجمة كويتية من سؤال زوجة تريد طريقة لـ”المثلية” مع زوجة شقيقها!!

تعرّضت نجمة مواقع التواصل الكويتية المعروفة “بيبي عبد المحسن”، لموقفٍ محرجٍ خلال مناقشتها لمشاكل زوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وخلال عرض “بيبي عبد المحسن”، لسؤال من إحدى متابعتها، ذكرت أنها متزوجة وتحبّ زوجها، لكن في الفترة الأخيرة حدثت بينهما مشاكل.

قالت المتابعة في مشكلتها، إنّ سبب تغيرّها على زوجها، أنّ شقيقها تزوج قبل شهرين، مشيرةً إلى أنّ زوجته جميلة وأسلوبها “عسل” –على حدّ وصفها-.

وأضافت أنها بدأت تميل لزوجة شقيقها، طالبةً من “بيبي عبدالمحسن” مساعدتها في طريقة لإخبار زوجها بالأمر.

وصُدمت نجمة مواقع التواصل الكويتية من طلب الزوجة، فأغلقت التسجيل، وقالت: “ما يصير تودوني ورا الشمس”.