الامارات | تركي آل الشيخ يعد بشئ مبهر قبل نهاية السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعد بشئ مبهر قبل نهاية السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، المشرفة على تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والمنوعة في المملكة، المستشار تركي آل الشيخ، أن منطقة «البوليفارد»، وهي مقر الفعاليات الرئيسة في مدينة الرياض، ستظهر بحلة جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم: «البوليفارد بحلته الجديدة قبل نهاية السنة.. وافقت قبل قليل على التصاميم ونوعدكم بشيء مبهر».

ولم يُشر آل الشيخ إلى التصاميم الجديدة التي ستظهر في «البوليفارد» والمرتبطة بالعام الميلادي بشكل مباشر، لكن المنطقة لا تزال بحلتها الجديدة منذ افتتاحها بشكل رسمي منتصف اكتوبرالماضي في احتفال كبير.

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وتوقع عدد من المغردين أن تكون هيئة الترفيه السعودية، فتحت الباب أمام استعداد الرياض لتنظيم أول احتفال في تاريخها بالعام الميلادي الجديد.

وتقع منطقة «البوليفارد» عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة الرياض، وباتت وجهة رئيسة لسكان العاصمة وضيوفها من السياح الأجانب.

ويوجد في المنطقة التي زارها الملايين في غضون شهرين فقط، مسرح يتسع لـ20 ألف شخص، وقلما تغيب عنه الحفلات الفنية بمختلف أنواعها، ونافورة مياه كبيرة تتراقص مياهها على الإضاءة وأنغام الموسيقى، بينما يصطف على جانبي «البوليفارد» أكثر من 50 محلاً عالمياً ومحلياً.