الامارات | قبل السفر إلى هذه البلاد.. التطعيم ضد الحصبة ضروري

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السفر إلى هذه البلاد.. التطعيم ضد الحصبة ضروري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مركز طب السفر الألماني من تفشي الحصبة في بعض البلدان حالياً مثل تايلاند وأوكرانيا ونيوزيلندا ونيجيريا والكونغو.

ولتجنب خطر العدوى شدد المركز على ضرورة تلقي التطعيم ضد الحصبة قبل السفر بنحو 15 يوماً على أقصى تقدير.

وأشار المركز إلى أن الحصبة ليست قاصرة على الأطفال فحسب، بل تهاجم البالغين أيضا، موضحاً أنها تنتقل من شخص لآخر عبر العطس والسعال ومخالطة المرضى، وتتمثل أعراضها في الطفح الجلدي واحمرار الجلد والحمى.