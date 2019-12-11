الامارات | حيلة النجمات في إخفاء العيون المتعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة النجمات في إخفاء العيون المتعبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «إن ستايل» الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن العيون المتعبة بسبب السهر وقلة النوم تفتقر إلى إشراقتها وسحرها، مشيرة إلى أن نجمات عالميات، مثل صوفي تيرنر ومارجو روبي ودوف كاميرون، يلجأن إلى حيلة بسيطة لإخفاء العيون المتعبة، وهي استخدام آي لاينر أبيض، والذي يمنح العين إطلالة مشرقة.
ولعيون أكثر إشراقاً يمكن أيضا تطبيق هاي لايتر في زاوية العين الداخلية. ويتناغم الآي لاينر الأبيض مع القليل من الماسكارا والقليل من أحمر الخدود مع أحمر شفاه بإحدى الدرجات النيود.
ومن ناحية أخرى، أشارت «إن ستايل» إلى أن الآي لاينر الأبيض يمتاز أيضاً بطابع ريترو جذاب؛ إذ يستلهم روح الثمانينات الجريئة.
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