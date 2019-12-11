من واحات الصحراء للبحر الأحمر.. إليك أفضل 9 أنشطة مائية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري

تنعم مصر بأنواع عدة من السياحة التاريخية والدينية والعلاجية، وكذلك الترفيهية سواء في البحر الأبيض أو الأحمر، كما تتميز مصر بواحد من أطول السواحل في أفريقيا، لذلك تتوفر العديد من الأنشطة المائية التي يمكن ممارستها من قبل السائحين بسهولة في الهواء الطلق لمزيد من الأدرنالين.

وأصبحت مصر منذ خمسينيات القرن الماضي من أفضل الوجهات السياحية في مجالي الغوص والغطس التي يمكن زيارتها حول العالم، بحسب ما أوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كما تحتل حاليًا المرتبة السادسة على مستوى العالم كأفضل وجهة للغطس.

ورصدت الشبكة الأمريكية، عدد من الأنشطة والألعاب المائية التي يمكن ممارستها على الشواطئ في مصر، حيث الهواء المناسب الذي لم يتأثر بالتلوث أو التغير المناخي بشكل سيء، والمواقع البحرية المليئة بالشعاب المرجانية والتنوع في المخلوقات البحرية.

ويحتوي البحر الأحمر وحده أكثر من 220 نوع من الشعاب المرجانية، التي تشكل نظام بيئي في الغذاء والماء لأكثر من 1100 نوع من الأسماك.

- الغطس والغوص

تبدأ المغامرة في البحر الأحمر من سيناء وحتى الحدود السودانية، وتستطيع اكتشاف حطام السفن مثل SS Thistlegorm (التي غرقت بها القاذفات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية) في البحر الأحمر، وهي واحدة من أفضل 9 مناطق مصرية تظهر في قائمة Scuba travel لأفضل 100 مكان في العالم يمكن اكتشافهم تحت سطح البحر.

أما في البحر المتوسط يمكنك اكتشاف الأنقاض القديمة بالقرب من الإسكندرية.

- الحيوانات البرية

يمكنك مشاهدة المزيد من الحيوانات البرية في البحر الأحمر، حيث أسماك القرش والدلافين والسلاحف البحرية وأكثر من ألف نوع من الأسماك التي تنتشر في البحر، يمكنك مشاهدتها من خلال رياضة أو الغوص أو من خلال القوارب ذات القاع الزجاجي.

- الحدائق المائية

تقدم الحدائق المائية في مصر بديلاً ممتعًا ليوم ممتع على الشاطئ للعائلات والأطفال وكذلك المراهقون.

- القوارب

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توفر القوارب ذات القاع الزجاجي في مناطق شرم الشيخ ومرسى علم، رحلة رائعة لمشاهدة الكائنات البحرية ومشاهدة غروب الشمس في البحر.

- ركوب الأمواج

تعتبر شواطئ ذهب هي المكان الأمثل والمفضل لدى الكثيرين لهذه الرياضة، وتقع على بعد ساعة من مدينة شرم الشيخ، وتحتوي على ثلاث مناطق لركوب الأمواج بحسب درجة الاحتراف، وتوجد في المديمة مراكز تعليمية بها دورات احترافية وأحدث المعدات.

- التجديف

يمكنك أيضًا ممارسة رياضة التجديف المائية، في النيل بالقاهرة، ويمكنك تجربتها في أسوان والسفر بها لمدة 5 أيام إلى مدينة الأقصر.

- واحات الصحراء

بعيداً عن النهر والبحار، توفر الواحات في مصر تجربة مختلفة تمامًا، حيث الاسترخاء في عيون المياه البادرة وأشهرها هو عين كليوباترا في واحة سيوه بالصحراء الغربية.

لم تأتي كليوباترا إلى هذه العين، ولكن القصة تقول أن الإسكندر الأكبر قد غطس في سيوه أثناء رحلته إلى معبد آمون، من بين الأماكن الأخرى التي يمكن السباحة فيها في الصحراء وادي الوشوش في سيناء ووادي الريان في الفيوم

- ركوب الامواج بالطائرة الورقية

تعتبر الغردقة والجونة القريبة من أفضل المناطق للتزلج الشراعي على طول ساحل مصر، حيث الرياح بسرعة 20 قبالة الجبال الصحراوية وتسلق البحر الأحمر، والموسم الأفضل هو من مارس إلى نوفمبر، مع ذروة في الخريف عندما تصل الأعاصير إلى 3-35 درجة

- الإبحار في النيل

يمكنك الذهاب في رحلة نيلية من القاهرة إلى أسوان، وهي فكرة موجودة في مصر منذ آلاف السنين في مصر واستخدمها الرومان قبل ألفي عام للتجارة.