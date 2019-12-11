"خشب وحيوانات".. 6 مظاهر من حفل ملكة جمال الكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

خلال حفل إعلان ملكة جمال الكون للعام 2019 التي فازت بها زوزيبيني تونزي 26 عاما من جنوب أفريقيا، متفوقة على 90 مشتركة من جميع أنحاء العالم، شهد لحظات ممتعة وحوادث صغيرة نرصدها لكم بحسب ما ذكره موقع "إنسايدر".

1- فستان ملكة جمال الولايات المتحدة

كان فستان ملكة جمال الولايات المتحدة يشبه أحد أزياء فيلم " Miss Congenialit" الذي ارتدته الفنانة "ساندرا بولوك".

2- ملكة جمال الفلبين

ظهرت ملكة جمال الفلبين "غانادوس"، باللون الفضي وأظافر طويلة، وإكسسوارات مستوحاة من الطيور، وتنورة تشبه قشر الأسماك، أما غطاء الرأس فكان مزخرفًا يشبه أجنحة الطيور، كما اعتمدت على الأظافر المدببة.

3- ملكة جمال ماليزيا

اعتمدت ملكة جمال ماليزيا "سيخون" إطلالة معقدة تحتوي على تفاصيل طاولة طعام، موضحة أن الزي يشيد بثقافة الطعام البيراناكان الماليزية.

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4- أزياء حيوانية

ظهرت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، كريست أكثر من مرة بأزياء مستوحاة من الحيوانات، حيث ارتدت "جامب سوت" مستوحى من الحمار الوحشي، وكذلك البكيني الذي يشبه الثعبان.

وكذلك ملكة جمال لاوس، ظهرت على المسرح داخل زي مزخرف بصورة الفيل، مكتوب عليه لافتة بعنوان "أوقفوا النار في الأمازون".

5- ألوان الأرض

اعتمدت ملكة جمال جنوب إفريقيا والفائزة بملكة جمال الكون، على فساتين بذوق خاص مستوحى من الطبيعة، موضحة أن اللون البني يمثل الأرض يمثل اللون الأزرق للمحيط، مؤكدة أنها شعرت أن جنوب إفريقيا كانت على المسرح معها دائمًا.

6- بدون حذاء

ظهرت ملكة جمال تنزانيا بدون حذاء على المسرح، وبفستان بأشكال خشبية، في إشارة منها لأزمة تغير المناخ عالميا.