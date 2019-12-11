"التايم" تختار الناشطة السويدية جريتا تونبرج شخصية عام 2019

أعلنت مجلة تايم الأمريكية، عن اختيارها لشخصية العام 2019، وهي الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج، المدافعة عن المناخ، وتم الإعلان عنها من خلال برنامج "Tudey"، على قناة "NBC" التلفزيونية.
وتضع مجلة "تايم" صورة شخصية العام على غلاف المجلة في شهر ديسمبر، كما أنه لا توجد معايير محددة لمنح هذا اللقب، ويعتقد أن الاختيار يتم بمعرفة الشخص الذي كان له خلال العام أكبر تأثير على المجتمع، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
ويذكر أن الناشطة جريتا تونبرج، كانت اتهمت في مدريد، السياسيين، بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمكافحة تغير المناخ، وقالت: "السياسات الضرورية لتوقيف تغير المناخ غير موجودة اليوم، رغم حقيقة أنه يمكنك سماعها من قادة العالم، أعتقد أن الخطر الأكبر لا يتمثل في عدم التقاعس عن العمل، ولكن في حقيقة أنه عندما يقول السياسيون إن هناك شيئًا ما يتم القيام به، فإنه لا يتم عمليا أي شيء، باستثناء الحسابات الذكية والعلاقات العامة".
وكان من بين المشاركين في الاجتماع، رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلون لمنظمات عامة وناشطون في مجال البيئة.
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