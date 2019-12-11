" شى أن " بوابة الموضة للمرأة العربية

موقع الموفر وأساليب التسويق الحديثة ابتكر النابهون في عالم التسويق أساليب جديدة وطرق مبتكرة لتسويق المنتجات بدلا من الأساليب النمطية والتقليدية، اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وطرق التواصل التي أصبحت أسهل بكثير عن ذي قبل.

و بانتشار الأسواق على الإنترنت، وتعدد أسماءها، أصبح من الضروري أن يتزامن أسلوب التسويق والانتشار مع زيادة الأسواق الإلكترونية، ونضوج فكر المستهلكين في قبول فكرة التسوق من خلال الإنترنت، عوضاً عن التسوق التقليدي.

من هنا جاءت فكرة موقع الموفر، كأحد روافد التكنولوجيا الحديثة، وانعكاساً مباشراً لفكر تسويقي متجدد.

فإذا كانت كل مواقع التسوق على اختلافها تقوم بالإعلان عن عروض ترويجية لزيادة حجم مبيعات منتجاتها، وإذا كان المستقلون ينتظرون التخفيضات والعروض الحصرية لابتياع احتياجاتهم بأسعار منخفضة، فإن موقع الموفر يحقق تلك المعادلة، إذ يقدم لزواره آخر وأحدث التخفيضات التي تقوم منصات التسوق الإلكتروني بالإعلان عنها حتى يتمكنوا من اقتناص أفضل العروض وأحسن الصفقات التي تحقق لهم أقصى قدر من التوفير.

مبادئ موقع الموفر

حتى يقوم تطبيق الموفر بدوره، يجب أن يتعامل أولاً مع منصات التسوق على الإنترنت، وهي بالفعل كثيرة جداً، لكن موقع الموفر يقوم بالاختيار منها، ولا ينتقي إلا تلك المواقع التي تقدم تخفيضات حقيقية، ولها من المصداقية والموثوقية لدى العملاء القدر الكبير، وهو ما أكسب موقع الموفر الملايين من المتابعين والزوار.

من ناحية أخرى، فقد رأت منصات التسوق في موقع الموفر نافذة عريضة تطل منها مواقع التسوق على جمهور المتسوقين والمستهلكين، لتحقق بذلك هدف الانتشار المنشود، وزيادة حجم مبيعاتها.

وبناء على تلك العلاقة التبادلية بين كل من موقع الموفر، ومنصات التسوق وأيضاً العملاء، فإن موقع الموفر يمنح زواره خصومات إضافية في صورة كوبونات وأكواد يمكن استخدامها للحصول على تخفيضات في سعر المنتجات. بالإضافة إلى الكثير من الخدمات والامتيازات التي يمنحها موقع الموفر لعملائه بالتعاون مع منصات التسوق الرائدة.

موقع شي ان

لعل موقع شي إن أحد أهم العلامات التجارية العالمية في عالم التسوق الإلكتروني بدون جدال، وقد اتخذ لنفسه تخصصاً فريداً في الاستئثار بنصيب الأسد من خطوط الموضة والملابس لكل من السيدات والرجال والأطفال، إذ يحتوي الموقع على أحدث صيحات الموضة في الاكسسوار في العالم، ليضعها بين يدي العميل.

ولم يكتف الموقع بعرض الملابس فقط، بل اتخذ من الموضة عنواناً له لا يتغير، فالموضة ليست فقط في الملابس، لكنها أيضا في المنزل والمكتب، وما يلزم كل منهم من أدوات، لذا جاء هذا التنوع الفريد ليكون أقرب ما يكون لاحتياجات المستهلك، وتحقيق رغباته الأساسية.

تصميم الموقع

يأتي تصميم الموقع مبوباً بشكل جذاب ومبسط، مما يتيح لكل العملاء سهولة التعامل معه، لاسيما وأن الموقع يدعم اللغة العربية.

الصفحة الرئيسية للموقع تحوي الكثير، لكنها تبدأ بتبويب بسيط ما بين الرجال والنساء والأطفال، وكل اختيار منهم يتفرع إلى عدد من الخيارات الأخرى الأكثر تفصيلاً وتحديداً.

وبذات النمط، توجد تصنيفات أخرى حول ماهية المنتجات التي يبحث عنها المستهلك، فيما إذا كانت ملابس، فساتين، مقاسات كبيرة، اكسسوارات، المنزل والمكتب، التخفيضات والعروض.

وكل فئة من تلك الفئات تحتوي على منتجات غاية في الأناقة، وبأسعار في متناول الجميع.

عروض موقع شي ان

هناك عروض مستمرة لموقع شي ان على ما يزيد عن 1500 منتج، تدور كلها حول الملابس وخطوط الموضة وتتراوح نسب تلك الخصومات ما بين 20% لتصل إلى أكثر من 50% من سعر السلعة، وكل تلك الخصومات حقيقية، إذ يتمتع بها العميل فور إتمامه عملية الشراء.

يمكن للعميل الاستفادة من برنامج نقاط المكافآت التي يجمعها المتسوق من مشترياته السابقة، حيث يستطيع سداد 70% من قيمة مشترياته باستخدام نقاط المكافآت الخاصة به.

كما يمكن للمتسوق أن يستخدم كود خصم شي ان التي يقدمها موقع الموفر، والتي تمنح العميل خصماً يصل إلى 60% على قيمة مشترياته، وخصومات أخرى متنوعة على بعض السلع السلع أو بعض الأقسام، علاوة على خصم إضافي لعملية الشراء الأولى.

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في كثير من الأوقات يحمل كوبون الخصم أكواد كثيرة، وللاستفادة من كود الخصم، يجب إدخاله بالشكل الصحيح، ويسمح الموفر بنسخ كود الخصم والانتقال تلقائياً لموقع شي ان للاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها الموقع دون عناء كتابة الكود أثناء عملية الشراء، ويمكن العثور على نفس الخصومات عبر تطبيق الموفر الذى يمكن أن تحمله معك عبر هاتفك المحمول الى اى مكان ويمكنك من اتمام عمليات الشراء بسهولة ويسر وأمان.

طريق سداد متعددة يقدم الموقع طرق سداد متنوعة تناسب أكبر شريحة من المستهلكين.

 السداد باستخدام بطاقات الائتمان: حيث يقبل الموقع السداد ببطاقات فيزا، ماستر كارد، وأمريكان اكسبريس

 السداد عن طريق المحفظة الإلكترونية باستخدام رصيدك في PayPal

 استخدام نقاط المكافأة التي حصلت عليها من مشترياتك السابقة، إذ يمنح موقع شي ان 100 نقطة عن كل دولار من مشترياتك. ويمكن أن تقوم بسداد 70% من قيمة مشترياتك باستخدام نقاط المكافأة.

 السداد عند الاستلام، وهي أحد الخدمات المتميزة لدى موقع شي ان، وتضفي على التعامل مع الموقع الكثير من المصداقية، وفيها يقوم العميل بسداد ثمن مشترياته عند استلامها على باب منزله.

ونظراً لما يحققه موقع شي ان من انتشار كبير فقد قام بافتتاح فروع له في كل مكان تقريبا، وذلك لتخفيض تكاليف شحن المنتج للعميل وإبقائها عند الحد الأدنى، كما أنه يقدم خدمة الشحن المجاني لبعض الدول مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية، في حالة ما إذا تعدت قيمة إجمالي المتشريات مبلغ 50 ريالاً سعوديا.

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