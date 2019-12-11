أبرزها سماعة التليفون.. عادات خاطئة يفعلها أطفالنا تدمر حاسة السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي:

الاهتمام بتنظيف أذن الطفل من الضروريات التي يجب مراعاتها كالاهتمام بنظافته وتغذيته، ونظرا لأن التعامل مع الأطفال حديثي الولادة صعب لصغر حجم الأذن وحساسيتها.. تواجه العديد من الأمهات الجدد مشكلة في تنظيفها.

ويستعرض لكم الخليج 365 وفقا للدكتور سمير فتحي الأشقر، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي جامعة القاهرة سابقًا، "كيفية الحفاظ على أذن طفلك وحمايتها":

- يجب على الأم عدم العبث في أذن طفلها لأن ذلك يعرضه لفقدان السمع منذ صغره.

- الشمع الموجود داخل أذن الطفل ليس ضار، بالعكس يحمي الطفل من البكتريا الضارة والفطريات.

- يُمنع استخدام أجسام غريبة أو صلبة أثناء تنظيف الأذن مثل سلاكة الأذن أو أعواد الكبريت أو بنس الشعر لأن أذن الطفل رقيقة وهذا يؤدي إلي العدوى وتمزق طبلة الأذن.

- تعتقد بعض الأمهات أن إزالة الشمع من الأذن وتنظيفها يمكن أن يكون باستخدام الجلسرين أو الماء والليمون، ولكن هذا خطأ كبير يتسبب في حدوث التهابات وبكتيريا، وينعش فطر عش الغراب الذي بسبب الحكة وآلام الأذن.

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- عدم تنظيف الأذن باستخدام مواد تحتوي على مطهرات وكحوليات لأن هذا قد يؤدي لجفاف الجلد.

- عند شعور الأم بوجود التهاب أو تورم في أذن طفلها يجب عليها التوجه للطبيب المختص فورا لتلقي العلاج.

- تجنبي الضرب الشديد على أذن الطفل.

- لا يجب تعريض الطفل للأصوات المرتفعة ومكبرات الصوت.

- تجنب ارتداء الطفل سماعات الأذن لأنها تؤثر سلبا على الأذن وتعرضه لفقدان السمع واضطراب لعصب الأذن.

- أثناء الاستحمام احرصي على عدم دخول المياه والشامبو إلى أذن طفلك.