7 أطعمة يجب تناولها أثناء تلقي العلاج الكيماوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يؤدي العلاج الكيماوي إلى بعض التغيرات بالجسم، مثل الشعور بجفاف الفم والغثيان والإجهاد، لذا يجب تناول نظام غذائي متوازن لتقليل الأعراض ومساعدة الجسم على القيام بوظائفه بشكل سليم. لقراءة المزيد عن: 7 أطعمة يجب تناولها أثناء تلقي العلاج الكيماوي.. اضغط هنـــــا.

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