فساتين سهرة لطويلات القامة من تارا عماد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - تتمتع النجمة المصرية الشابة وعارضة الأزياء تارا عماد، بجمال طبيعي وملامح ناعمة تذكّرنا كثيرًا بعارضات الأزياء العالميات، لا سيما مع قوامها الطويل والرشيق، وأيضًا أسلوبها في الموضة مميز عن غيرها من باقي النجمات، حيث إنها دائمًا ما تعمل على اختيار التصميمات اللافتة التي تجمع الأناقة والعصرية، وعلى السجادة الحمراء شاهدناها مؤخرًا في عدد من الاطلالات اللافتة، التي اختارت فيها فساتين سهرة مميزة مثالية لطويلات القامة، في حال رغبن أن يستوحين منها بعض الأفكار، وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالة عصرية لـ تارا عماد في فستان سهرة أسود:

فستان أسود مبتكر تألقت به تارا عماد



الفستان الأسود من الممكن أن يكون كلاسيكيًّا أو عصريًّا ومبتكرًا، وهنا تارا عماد اعتمدت الخيار الثاني في اطلالة لها على السجادة الحمراء، حيث إنها تألقت بفستان سهرة أسود بتصميم شبابي وقصة مميزة مع ياقة عالية ومن دون أكمام، تنورته طويلة بتصميم مستوحى من المثلث نوعًا ما، وقد نسقت معه سوارًا عريضًا من الفضة، وحقيبة كلاتش وصندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود.

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فستان ميدي معرق بالورود تألقت به تارا عماد:

تارا عماد في فستان ميدي مورد





الفساتين الميدي تناسب طويلات القامة كثيرًا، وهنا تارا عماد اختارت فستان ميدي مصنوعًا من قماش الساتان المورد بألوان هادئة، بتصميم الكورسيه من الأعلى، وقصة ضيقة وصل طوله أسفل حدّ الركبة، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي من بولغاري Bulgari، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأصفر.

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لوك رسمي في فستان قصير براق اعتمدته تارا عماد:

اطلالة شبابية لافتة لتارا عماد في فستان قصير



فساتين السهرة القصيرة مثالية للشابات، وهنا تارا عماد تألقت بفستان براق باللون الأسود ناسبها تمامًا من ناحية القصة والتصميم، مع الأكمام المتوسطة، وطول التنورة الذي وصل أعلى حدّ الركبة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش مميزة باللون الفضي، وصندلًا أسود بكعب عالٍ.





تارا عماد في اطلالة أنثوية ناعمة:

فستان سهرة بتصميم أنثوي تألقت به تارا عماد



بدت تارا عماد في هذه الاطلالة مثل الأميرات المعاصرات، حيث اختارت فستان سهرة مصنوعًا من قماش الأورغانزا بإحساس الميتالك باللون الذهبي الفاتح، قصته مميزة لا سيما مع التنورة الكلوش، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الذهبي البرونزي.





فساتين سهرة بتصميمات متنوعة مثالية لطويلات القامة من تارا عماد، نسقتها لمناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ وتناسب ذوقكِ.