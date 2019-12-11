حصاد 2019: أجمل فساتين نوال الكويتية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - تحرص الفنانة نوال الكويتية دومًا على التألق بفساتين محتشمة مناسبة لمجتمعها وعمرها، ولكثرة اطلالاتها الأنيقة خلال هذا العام، جمعناها لكِ عزيزتي في حصاد 2019، فإليكِ أجمل فساتينها.

أجمل فساتين نوال الكويتية

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ظهرت نوال مؤخرًا بفستان أخضر بطول متوسط وبأكمام طويلة، زُين بحزام أسود ونقوش بيضاء في الكتفين، وتألقت بفستان طويل باللون الأسود في موسم الرياض مصمم بنقوش وأكمام مميزة، وتجملت بفستان من توقيع العالمي زهير مراد، صُمم بشكل طويل يكسوه اللون الأحمر، وزُيِّن بريش في أطراف الأكمام وبحزام ذهبي، وأطلت أيضًا بفستان زهري مصمم بكشكشة بأكمله.

أجمل فساتين نوال الكويتية

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وفي أبها ظهرت بفستان سماوي مزين بنقوش فضية وحزام ووشاح خلفي، واختارت في ليلة سهم، فستانًا أزرق بأكمام طويلة شفافة، وامتلأ الفستان بنقوش سوداء مميزة واُكمل بحزام أسود، كما ارتدت فستانًا زهريًّا مزينًا بحزام وترتر زهري، وكان به تصميم مميز بالأكمام، وتزينت في مسقط بفستان فضي مصمم بنقوش لامعة وبوشاح شفاف مزين بالنقوش الفضية في اليدين.

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أجمل فساتين نوال الكويتية

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إطلالة نوال الكويتية في موسم الرياض