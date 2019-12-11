عبايات أنيقة بدرجات ألوان شتوية دافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - موسم الشتاء له ألوانه المميزة التي تحب الصبايا أن تعتمدها بأسلوب الأزياء المختلفة، لاسيما منها موديلات العبايات الشتوية، التي ظهرت لنا هذا الموسم لشتاء 2020 بدرجات ألوان شتوية دافئة من أشهر الماركات الخليجية.



وإليكِ أكثر الألوان موضة وعصرية من العبايات الأنيقة، لتختاري منها لونكِ المفضل.

عبايات باللون الكريمي مع لمسة ذهبية

العبايات باللون الكريمي مع لمسة ذهبية





لاطلالة أكثر فخامة، يمكنكِ اعتماد موديلات العبايات باللون الكريمي أو الأوف وايت، وهذه الدرجة رائجة بشكل كبير في مختلف المواسم، ولا تبطل موضتها على الإطلاق، لهذا فهي خياركِ الآمن في حالة احترت باختيار اللون المميز والعصري بأي موسم.

اخترناها لكِ اليوم من lulas closet مطبعة بلمسات ذهبية، مناسبة بقوة لاطلالات النهار المختلفة، تناسب العمل وباقي مشاويركِ النهارية، نسقيها مع حذاء ميول مبطن من الفرو ليكتمل اللوك الشتوي، وحجاب أوف وايت نود.



عبايه باللون الأحمر الداكن

العبايه باللون الأحمر الداكن



الكثير من مننا يعشق هذا اللون بموسم الشتاء، يمنح الصبايا إحساس رائع بالفخامة في الشتاء، كهذا التصميم من my asha line مميز وبسيط، ومع هذا الموديل المفتوح يمكنك ارتدئه بأكثر من طريقة، بان تعتمدي الموديل كما هو مع الفساتين الضيقة، أو تنسقي معه حزام الخصر لاطلالة أكثر رشاقة.

أفضل ألوان الحجاب مع هذه الدرجة، إما أن تعتمدي اللون الأبيض للحجاب التقليدي الذي تفضله الخليجيات، أو تعتمدي حجاب بدرجة فاتحة عن هذا اللوك العنبي الداكن.

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عبايه باللون الرمادي الثلجي

العبايه باللون الرمادي الثلجي





اللون الرمادي الثلجي واحد من الألوان القوية التي من الممكن أن تختاريها بكل ثقة في شتاء 2020، كهذا التصميم من yara abaya للعبايه المعطف المفتوحة، وهي من الصيحات العصرية كذلك هذا الموسم أيضًا.

تناسب هذه الموديلات أكثر اطلالتك الرسمية في النهار، لهذا من الممكن أن تختاريه بأيامكِ المهمة بالعمل وأوقات المناسبات الكبيرة والمؤتمرات.



عبايه باللون الأسود لاطلالة فخمة

العبايه باللون الأسود لاطلالة فخمة



أما اللون الأسود فهو على رأس القائمة بالطبع، يزيد من فخامة اطلالة الصبية، كهذا التصميم من kabaya93، مع تطريزات الدبابيس اللامعة، جاءت متناسقة مع تصميم العبايه الشتوية.

من الممكن أن تنسقي حجاب أسود اللون مع تلك الموديلات من العبايات، أو اختاري حجاب بدرجات الرمادي الثلجي ليضيف لمسة شبابية لمظهركِ.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من عبايات أنيقة بدرجات ألوان شتوية.