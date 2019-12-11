كيف تضعين الروج الأحمر باحتراف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - من أجل الحصول على طلّة ثغر حمراء رائعة ومن دون شوائب، إليك طرق المكياج التالية.

1- التقشير Peeling

Emporio Armani

ابدئي مكياج شفتيك بإزالة الجلد الميت: قشّري بلطف بشرة الشفتين باستخدام القليل من زيت نباتي ممزوج بسكّر على شكل بودرة. اشطفي بالماء الفاتر وربّتي على الفم بمنشفة لتجفيفه.

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2- التحديد Contouring

Dolce & Gabbana

للحصول على نتيجة طبيعيّة، حدّدي محيط الشفتين بقلم تحديد بنفس لونهما، حيث إنّ استخدام قلم بنفس لون أحمر الشفاه أو بلون أغمق غالباً ما يعطي نتيجة سطحيّة... وقد تكون النتيجة غير أنيقة على الإطلاق، خصوصاً حين يكون خطّ القلم مرئيّاً، ويتجاوز محيط الشفتين الطبيعي بثلاثة ملّمترات.

ارسمي خطّاً ناعماً فوق الخطّ الطبيعي للشفاه بملّمتر واحد: لا تبالغي في رسم الخطّ أبداً، وإلا ستحصلين على طلّة غير مرتّبة.

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3- وضع اللون Coloring

Roksanda



بواسطة فرشاة، مرّري القليل من أحمر الشفاه على كامل سطح شفتيك مع التركيز على زوايا ثغرك: لا تتجاوزي حدود خطّ القلم عند وضع اللون.

4- التثبيت Long Lasting Color

Versace

أخيراً، اضغطي بمنديل ورقيّ على شفتيك لتثبيت اللون، ثمّ ضعي الطبقة النهائيّة.