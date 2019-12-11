ماسك الشوفان للبشرة... ستذهلك نتيجته!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - إذا كنت تبحثين عن ماسك للوجه يلبي متطلبات بشرتك ويعيد إليها النضارة والإشراقة والتوهج، فالمهمة سهلة جداً، إذ إن ماسك الشوفان متعدد الاستخدامات والنتائج، حيث سيمنحك بشرة مثالية لا تشوبها شائبة.

وفي ما يلي، سنعرفك الى فوائد ماسك الشوفان للوجه وطريقة تطبيقه.



إعادة النضارة والإشراقة الى البشرة

فوائد الشوفان للوجه

إذا كنت تبحثين عن طريقة سريعة وفعالة لمد بشرة وجهك بالانتعاش والحيوية، والقضاء على البهتان والتعب اللذين تعاني منهما، فإن مزيج الشوفان والزبادي يشكل أفضل ماسك للوجه، فعال وسريع، يعيد الى البشرة المتعبة والباهتة الإشراقة والتوهج الطبيعين. اخلطي نصف كوب ساخن من الماء مع ربع كوب من دقيق الشوفان، واتركي الخليط جانباً لمدة دقيقتين. من ثم، أضيفي الى الخليط ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقتين أخريين من العسل الطبيعي. حركي الخليط الى أن يتجانس، من ثم مدي طبقة رقيقة منه على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم، وشطفيه بالماء البارد.



تقشير بشرة والتخلص من الجلد الميت

يشكل الشوفان والتفاح المبروش في ما بينهما، مضافاً إليهما القليل من ماء الورد وملعقة صغيرة من العسل، مقشراً طبيعياً لكافة أنواع البشرة، حيث يساعد في إزالة خلايا الجلد الميت والتخلص من أثار الغبار والسموم العالقة على سطح البشرة، مما يجدد البشرة ويعيد إليها الحيوية والإشراقة. اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقتين أخريين من التفاح المبروش وملعقة صغيرة من العسل والقليل من ماء الورد. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.



ترطيب البشرة الجافة

ماسك الشوفان للوجه

يساعد الشوفان في ترطيب البشرة ومدها بالمغذيات الضرورية، إلا أن مزجه مع العسل يعزز كثيراً من فاعليته كونه يمتلك أيضاً قدرة كبيرة على ترطيب البشرة الجافة في الأعماق ومكافحة إصابتها مجدداً بالجفاف. لذلك، يعد ماسك الشوفان والعسل مثالياً للبشرة الجافة. امزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من عصير الليمون. حركي المكونات الى أن تمتزج جيداً. طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



أقوى ماسك للبشرة الدهنية

تفرز البشرة الدهنية كمية زائدة من الزيوت والدهون التي تتسبب في ظهور البثور وحب الشباب، وتجعل البشرة لامعة بشكل مبالغ فيه، لذلك يعد مزيج الشوفان والبيض ماسك رائعاً وفعالاً للبشرة الدهنية، حيث يمتص الزيوت الزائدة من سطح البشرة وينظفها من الأثار والأتربة العالقة على سطح البشرة والحد من لمعان البشرة الزائد. اخفقي بيضة واحدة واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان وملعقة كبيرة من عصير الليمون. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة 10 دقائق. بعدها، نظفي بشرتك وشطفيها بالماء الفاتر.

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