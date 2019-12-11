أفضل سيروم فيتامين سي 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - يعدّ سيروم فيتامين سي من أهمّ أساسيّات البشرة، خاصّة مع التقدّم في السنّ وتجاوز سنّ الـ35، حيث يساعد في إعادة نضارة البشرة وتحسين صحتها ودعم قدراتها الذاتية والدفاعيّة لصدّ ومهاجمة الخطوط المبكرة الدالّة على التقدّم في السنّ والبقع الداكنة.

تعرّفي معنا في هذا المقال على أفضل أنواع سيروم فيتامين سي للبشرة لعام 2019.

فوائد سيروم فيتامين سي للبشرة

تحتوي أنواع أمصال فيتامين سي على خصائص مضادّة للأكسدة ومحاربة للشوارد الحرّة الطليقة المسبّبة للتجاعيد والشيخوخة، وبالتالي تعزيز المظهر الشابّ والحيويّ للبشرة مع التقدّم في السنّ، كما يتصدّى فيتامين سي لأضرار الأشعّة ما فوق البنفسجيّة، خاصّة منها UVA وUVB، إضافة إلى شدّ البشرة وتنعيم ملمسها ومنحها المزيد من الإشراقة والضياء.



سيروم فيتامين سي مناسب لجميع أنواع البشرة، الدهنيّة، العاديّة، الجافّة وحتى الحسّاسة منها. يمكنكِ الاكتفاء بكميّة قليلة جدّاً منه كلّ مساء قبل الخلود إلى النوم أو خلطها مع كريم الترطيب اليوميّ لتعزيز وتسريع فعاليّته ودعم الوظائف الحيويّة على مستوى البشرة، خاصّة منها التجديد الخلويّ مساءً، وينصح دائماً بالاحتفاظ به في الثلّاجة للحفاظ على قوّة وفعاليّة فيتامين سي وتركيبته الحمضيّة.

أفضل أنواع سيروم فيتامين سي للبشرة 2019

Truskin Naturals Vitamin C Serum

Truskin

حصل هذا المستحضر على أكثر من 8000 تقييم على موقع أمازون الدوليّ، لما يقدمه من توهّج لافت للبشرة، كما تؤكّد النساء اللّواتي جرّبنه أنّه فعّال في القضاء على الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة على البشرة ومنح البشرة ملمساً ناعماً ونضراً طوال اليوم.

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Vichy LiftActiv Vitamin C Brightening Skin Corrector

بصيغته الخفيفة والخالية من البارابين، السيليكات والعطور الاصطناعية، فهو قويّ ويقدّم نتائج فوريّة على البشرة ويمنحها إشراقة مضاعفة تدوم 10 أيّام!

Elizabeth Arden Vitamin C Ceramide Capsules Radiance Renewal Serum

Elizabeth Arden

يضيء البشرة على الفور ويحتوي على السيراميد للحفاظ على مستويات الترطيب العالية، ما يجعله مثاليّاً لصاحبات البشرة الجافّة وللسفر أيضاً، لأنّه معبّأ في كبسولات صغيرة تؤمّن الإشراقة الطبيعيّة واللّافتة للبشرة.

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Olehenriksen Truth Serum

يعرف بمصل السحر، لأنّه فعّال على الندوب وتصبّغات البشرة الناتجة عن آثار البثور، حبّ الشباب. رائحته حمضيّة، منعشة ولطيفة على البشرة.

Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate

Kiehl's

مصل قويّ مناسب لجميع أنواع البشرة ويحتوي على تركيز 12.5% من حمض الهيالورونيك، كما يقلّل من ظهور الخطوط الدقيقة لاحتوائه على فيتامين سي بتركيز مناسب، كما يعزّز من إشراقة البشرة وتحسين نسيجها.

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Sephora Sunday Riley C.E.O. 15% Vitamin C Brightening Serum

تمّ تقييمه من عملاء سيفورا أكثر من 30000 مرّة! يحتوي على فيتامين سي بتركيز 15%، ما يجعله مثاليّاً لإضاءة البشرة وتعزيز إشراقتها، حيويّتها وملمسها الناعم.

Obagi Professional-C Serum

Obagi Professional-C Serum

يصفه الخبراء على أنّه شبيه تماماً بأهميّة الفستان الأسود القصير في خزانة ملابس المرأة العصريّة، فهو أساسيّ لجميع أنواع البشرة بتركيبة مضادّة للأكسدة، عالية التركيز تتضمّن حمض الأسكوربيك الذي يساعد على التقليل من علامات الشيخوخة ومنح البشرة ملمساً ناعماً.

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SkinCeuticals C E Ferulic

SkinCeuticals C E Ferulic

مناسب للبشرة الدهنيّة التي تعاني من البثور وحبّ الشباب. مثاليّ لحماية البشرة من أشعّة الشمس وأضرار المكياج لبشرة أكثر إشراقة.