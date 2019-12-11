معجون الفحم للأسنان ترند... هل ينصح به الأطباء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الفحم إتجاهًا شائعًا في مجال الرعاية الصحية، والجمال، وأقنعة الوجه. الترند اليوم هو معجون الأسنان بالفحم، ويعتمده كثيرون، ليس بهدف تبييض الأسنان فحسب، بل لتحسين رائحة الفم. وقد قامت عدة علامات تجارية بإصداراتها الخاصة، ناصحة بالمنتج. المقصود هنا بالفحم ليس الفحم العادي، بل نوعاً خاصاً؛ الفحم المنشّط، وهوعبارة عن مسحوق حبوب ناعم مصنوع من الخشب، وأصداف جوز الهند، وغيرها من المصادر الطبيعية التي تتأكسد تحت حرارة شديدة.

وقال طبيب الأسنان التجميلي بيتر أوستر لـ "هاربرز بازار": "إنّ معجون الفحم المنشّط هو ولادة جديدة لتقنيات الطب القديم من الناحية النظرية؛ وهو يجمع كل شيء (البقع والجير والبكتيريا والفيروسات، وربما حتى اللوزتين). لذا، فإنّ معجون أسنان الفحم المنشّط يرتبط بما هو موجود على أسنانك، لكن هل يعمل في الواقع على تبييض أسنانك - وهل هو آمن؟

معجون الفحم وتبييض الأسنان

معجون الاسنان بالفحم



تنتشر معلومات عبر مواقع التواصل تفيد بأنّ معجون الفحم يبيّض الأسنان؛ هذه المعلومات نفاها أطباء أسنان عالميون، وقالوا إنّ معجون الفحم يزيل البقع السطحية عن الأسنان وعن سطح الضرس (والتي تسمّى بالبقع الخارجية). ومع ذلك، فإنّ تبييض الأسنان يشمل تجاوز البقع السطحية إلى بقع أعمق (تُسمى البقع الجوهرية) التي تأتي من داخل الأسنان، ويمكن إزالة هذه البقع عبر علاجات تخترق المستويات السطحية للأسنان. الأطباء أوصوا بمعجون أسنان الفحم لإزالة البقع السطحية ولكن ليس لتبييض الأسنان، فمن الصعب فعلاً تبييض الأسنان عبر الفحم.

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هل معجون الأسنان بالفحم آمن للاستخدام؟

معجون الفحم لابتسامة أكثر إشراقًا



لم يتم إجراء أبحاث كافية على الفحم المنشّط للتأكد من أنه آمن للإستخدام عن طريق الفم أم لا. من المهم معرفة أن جمعية طب الأسنان الأمريكية لم توافق على معجون أسنان الفحم. مقال نُشر في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، أفاد إلى أنّه لا يوجد ما يكفي من البيانات السريرية والمخبرية التي تثبت سلامة معجون أسنان الفحم.

أطباء الأسنان نصحوا ببديل عن معجون الأسنان بالفحم، وذلك عبر إستخدام معجون أسنان غير مبيّض بالفلورايد وإستخدام الشرائط البيضاء بعدها؛ فقد أثبتت منتجات التبييض التي تستند إلى بيروكسيد أنّها آمنة وتعمل بشكل جيد حقًا وغير مكلفة نسبيًا. ولقد أُجريت دراسات طويلة بهذا الخصوص أثبتت ذلك.

غالبًا لا يحتوي معجون الأسنان بالفحم على الفلورايد، بحسب الباحثين الذين يقولون إنّه يساعد في الحفاظ على مينا الأسنان قويًا ويحمي الأسنان من التسوّس؛ إضافة إلى أنّ هناك بعض الأدلة التي تربط معجون الأسنان بالفحم بزيادة تسوّس الأسنان بالإضافة إلى زيادة خطر تراكم جزيئات الفحم في شقوق الأسنان القديمة.

في نهاية المطاف، يبدو أنّ معجون الفحم قد يكون جيدًا لابتسامة أكثر إشراقًا على المدى القصير، ولكن له تأثيرات سلبية على المدى الطويل.

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