حصاد 2019 لأفضل العطور الزهرية المنعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - تميل كثيرات من النساء الى العطور الزهرية المنعشة، حيث يرغبن في استخدامها في الفصول كافة. وفي عام 2019، أصدر العديد من العلامات التجارية الراقية مجموعة من العطور النسائية التي تعتمد في تركيبتها على الزهور والورود، والتي لاقت رواجاً كبيراً بين محبات العطر النسائي الزهري.

وفي هذا المقال، حصاد 2019 لأفضل العطور الزهرية التي صدرت في هذا العام.



Byredo Rose of No Man's Land

إنه عطر زهري – شرقي مخصص للنساء والرجال، وهو خيار مثالي لمحبات الروائح الزهرية القوية والغنية. مقدمة هذا العطر تتألف من الورد الأحمر التركي والفلفل الوردي، وقلبه يتركز على بتلات الورود التركية وتوت العليق، أما قاعدته فتتكون من العنبر. وهو يعد من أرقى العطور الزهرية العالمية التي صدرت في عام 2019.

عطر زهري من Byredo



Acqua Di Parma Rosa Nobile

إنه أحد أرق العطور العالمية الزهرية، بمقدمة تتألف من نغمات ناعمة ونابضة بالحياة مثل الماندرين الصقلي والبرغموت، أما قلبه فيتكون من الفاوانيا والبنفسج وزنبق الوادي، فيما قاعدته تتركز على الورد. وهو من العطور الزهرية الي لاقت رواجاً كبيراً بين النساء في عام 2019.

عطر زهري من عطر زهري من Byredo



Tom Ford Café Rose

هذا العطر الفخم من توم فورد مزيج من ثلاثة أنواع من الورود الثمينة، والتوابل الغريبة، والقهوة الداكنة، وهي نغمات تشكل في ما بينها رائحة آسرة تشد الانتباه إليك في كل مكان. ولا نبالغ في القول إنه أحد أجمل وأفخم العطور الزهرية في العالم، فراحته المغرية والغريبة فريدة من نوعها.

عطر زهري من توم فورد



Ex Nihilo Rose Hubris

يتكون هذا العطر الفرنسي الراقي، من المواد الخام الأيقونية للعطور الفاخرة التي جعلت رائحته مبهجة ومعاصرة، فهو يتركز في شكل أساسي على الورود الثمينة والفواكه والحمضيات مع لمسة من النكهات الحارة. وقد شكل أحد أفخم العطور العالمية التي صدرت في عام 2019.

عطر زهري منEx Nihilo



Jo Malone London Red Roses

يمزج هذا العطر بين سبعة من أروع أنواع الورود في العالم، وهو يجسد برائحته جوهر الرومانسية الحديثة. إنه عطر زهري ناعم موجه للنساء اللواتي يملن الى العطور الزهرية الناعمة والخفيفة.

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عطر زهري من Jo Malone

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