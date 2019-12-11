خلطات طبيعية للشعر الهايش من الأمام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:37 مساءً - الشعر الهايش بشكل عام، من المشاكل الشائعة التي تواجهها الصبايا، إذ تؤدي قلة الاعتناء بالشعر، إلي فقدان الجسم الكثير من المعادن التي يحتاجها الشعر تحديدا، والتي لا يتم تعويضها سواء بالتغذية السليمة أو بماسكات العناية بالشعر.

ويبدأ الشعر في مرحلة الهيشان، والتي تكون ظاهرة أكثر من الأمام، وصولًا إلى الأطراف على المدى الطويل.

لذلك فالاهتمام بـ خصلات الشعر من الأمام لن يؤدي لمعالجة مشكلة هيشان الشعر ككل، وتلفه.



عادة ما تكون ماسكات الشعر الهايش تحتوي على زيوت مرطبة، أو بروتينات، لأن الشعر الهايش علامة قوية على أن شعرك يعاني من الجفاف.

ماسك زيت الزيتون والبيض وزيت الجرجير

زيت الزيتون والبيض وزيت الجرجير

ملعقة صغيرة زيت زيتون

بيضة واحدة

ملعقة زيت جرجير

طريقة التحضير:

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اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على فروة الرأس من الأمام والجانبين، واتركيه لمدة ساعة. اشطفي شعرك جيدا بـ الشامبو، والتأكد من إزالة رائحة البيض من الشعر. كرري هذا الخليط مرة على الأقل أسبوعيا، للحصول على النتيجة المطلوبة.

كيف يعمل الخليط؟

زيت الزيتون مغذّ جيد للشعر يعمل على ترطيبه، وكذلك زيت الجرجير، فهو من أفضل أنواع الزيوت التي تعالج الهيشان، أما عن البيضة ،فهي بمثابة مغذّ طبيعي مباشر للشعر، يعوّضه عن كل ما فقده الجسم.

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ماسك الجرجير والصبار وزيت الخروع

الجرجير والصبار وزيت الخروع

ملعقة كبيرة جرجير مفروم

ملعقة صغيرة زيت صبار

ملعقة صغيرة زيت خروع

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعيها على شعرك من الأمام، ولا تنسي الجانبين، واتركيه لمدة ساعة. اشطفي شعرك جيدا بـ الشامبو وأزيلي الجرجير العالق. كرري هذا الخليط مرة على الأقل أسبوعيا، للحصول على النتيجة المطلوبة.

كيف يعمل الخليط؟

الجرجير الفريش يغذي ويرطب الشعر، ويحتوي على الكثير من المعادن، كالكالسيوم والحديد، وكذلك الصبار وزيت الخروع يغذيان فروة الرأس، ويساعدان على فك تشابك خصلات الشعر، بسبب الرطوبة.