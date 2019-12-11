مفاجأة غير متوقعة في قضية الفعل الفاضح لشاب كويتي وفتاتين بالسيارة!!

قضت محكمة الجنح بالكويت ببراءة الشاب المتهم بالفعل الفاضح مع فتاتين كويتيتين داخل سيارة، من التهمة الموجهة له.

كانت مواطنة تقدمت بشكوى في أحد المخافر بحق المواطن، وأفادت في التحقيق بأنها تعرضت للفعل الفاضح أثناء قيادتها لسيارتها بالطريق العام، وشهدت بذلك صديقتها التي كانت بصحبتها في السيارة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد تمكنت محامية المتهم من إثبات براءته.

ودفعت المحامية بعدم مصداقية الواقعة واستحالة وقوعها وفق الحالة التي افادت بها الشاكية اثناء التحقيق، إلى جانب عدم تمكن تحريات المباحث من إثبات الحالة.

وأدّى ذلك إلى تشكيك المحكمة في صحة حدوث واقعة الفعل الفاضح من قبل المتهم وعدم اطمئنانها لأقوال المبلغة صاحبة الدعوى وصديقتها ما دفع المحكمة الى إصدار حكمها ببراءة المتهم.