راقصة هندية تتلقى رصاصة في وجهها خلال حفل زفاف.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت راقصة لإصابة في وجهها بطلق ناري، خلال أدائها فقرة في حفل زفاف، مما استدعى نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

الراقصة هينا البالغة من العمر 22 عاما، كانت ترقص في حفل زفاف ابنة أحد الزعماء القرويين بولاية أوتار براديش الشمالية في الهند، عندما أطلق أحد الحضور النار عليها.

وبحسب محطة “نيوز 24” الهندية، يظهر مقطع فيديو تفاصيل الواقعة، حيث كانت هينا ترقص رفقة أخريات على أنغام الموسيقى، وعندما أنهى المطرب أغنيته توقفت الراقصة الحسناء عن التمايل بغية أخذ استراحة.

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ويبدو أن ذلك لم يعجب بعض الحضور، فطالبوها بالاستمرار في الرقص، وأطلق أحدهم النار عليها لتتعرض لإصابة خطيرة في وجهها، فيما أصيب اثنان من أقارب العريس كذلك، ونقلت الراقصة إلى المستشفى، بعدما اصابتها الرصاصة في الفك.

الشرطة أوضحت أنها اعتقلت شخصين بعد إبلاغها بالحادث، إذ تعرف شهود عيان على من أطلقوا النار مشيرين إلى أن أحدهم يمت بصلة قرابة لوالد العروس.

يذكر أن إطلاق النار بشكل متعمد أمر شائع في حفلات الزفاف في الهند، إذ كثير ما يحضر الضيوف معهم مسدسات وبنادق بغية إطلاق الرصاص تعبيرا عن الفرح والابتهاج.

وكانت راقصة حامل تبلغ من العمر 25 عاما لقيت حتفها من جراء رصاصة أصابتها في المعدة، أثناء تقديمها وصلة رقص في حفل زفاف في عام 2016.