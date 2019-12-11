سالي عبدالسلام عن تصريح "العوانس"لـ شيرين: أساءت التعبير بس بحبها

لا زال الجدل الذي أثير على خلفية تصريح الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات حفلات "موسم الرياض"، قائما، وآخر المشاهير الذين علقوا عليه هو الإعلامية سالي عبدالسلام.

وخلال لقائها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضحت "سالي" أنها لا تستطيع الدفاع عن شيرين عبدالوهاب في هذا الموقف، مضيفة، "بحبها جدا، نجمة من العيار التقيل، والكلمة محسوبة عليكي، اخطأت، لكن مش همسكلها العصاية، وهي قبل كدة طلعت وكانت مهزوزة جدا، وقالت هخلي جوزي هو اللي يتكلم أنا مش عارفة اتكلم، أنا بردو مش مع كسرتها دي".

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وأكملت الإعلامية، "كل ما شيرين بتكتبر كل ما الكلمة محسوبة عليها، كلمة عوانس احنا بنحاربها ومصطح مش حلو، عانس يعني متجوزتش، وده يزعل الناس، زيها زي المطلقة ليه بنطلق كدة".

واختتمت، "أساءت التعبير وهي ممكن يكون قصدها حاجة تانية، أنا بلتمسلها عذر لأني بحبها".

أزمة شيرين عبدالوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد قالت في آخر حفلاتها، "الرجالة دول زي العسل، أكيد اللي زعلوا مني عوانس"، وهو التصريح الذي أثار غضب شريحة عريضة من النساء والرجال على حد سواء، وذلك في إشارة إلى تصريح سابق في حفلة أقامتها كذلك في السعودية، وأثارت جدلا وأطلق على إثرها هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، وطلبت خلاله المطربة المصرية السيدات بطاعة الرجال.