رشا قلج ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في أفريقيا بسبب "أكتر من مجرد أم"

كشفت الدكتورة رشا قلج المدير التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية تفاصيل اختيارها ضمن قائمة الأكثر تأثيرًا ونفوذًا في القارة الأفريقية وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضحت رشا قلج أنه تم اختيارها بسبب حملتها "أكثر من مجرد أم" والتي تستهدف منع العنف ضد السيدات اللاتي لم ينجبن لافتة إلى أن هذه الفئة من السيدات يتعرضن لعنف كبير في إفريقيا يصل أحيانًا للتشويه وبتر الأطراف وأن بعضهن كن يجبرن على خدمة الزوجات الأخريات لأزواجهن.

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وأشارت إلى أنها كانت تجمع هولاء السيدات في مجموعات ليحصلوا على تدريبات في بعض المهن ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهن.

ولفتت إلى أنها أقامت أول مبادرة للاهتمام بهؤلاء السيدات ودعمهن، معتبرة أن هذه الحملة كانت تاريخية ولأول مرة في تاريخ أفريقيا.