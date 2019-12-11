عضلاتها أكبر من زوجها.. كيف علقت الروسية بطلة كمال الأجسام على ذلك؟

"كل ما يعنيني في العلاقة هو الحب والدعم المتبادل" بهذه الجملة أعلنت بطلة كمال الأجسام الروسية، ناتاليا كوزنتسوفا، أنها لا تكترث بحصولها على عضلات أكبر من زوجها.

ونقلًا عن "اسبوتنك"، سردت "ناتاليا"، قصة لقائها الأول بزوجها "يوسف إيفازوف" الذي يبلغ من العمر 42 عاما، وأن ذلك حدث قبل عشر سنوات، وأن حجم العضلات لا يهمها، فهي تعتبر أن المكون الرئيسي في علاقة سعيدة هو وجود الحب والدعم.

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بداية دخول بطلة كمال الأجسام الروسية، هذا العالم، كان بناءً على ترشيح من مدربها حيث أنها لم تكن تخطط لذلك، وكل ما كانت تحلم به هو تكوين أسرة مترابطة فقط.

أصبحت ناتاليا كوزنتسوفا، بطلة العالم لعام 2014 في كمال الأجسام، مسجلة رقما قياسيا عالميا في كل التخصصات التي تؤخذ بالاعتبار من لجنة التحكيم.

وبدأت البطلة الروسية، الذهاب إلى الجيم في سن الرابعة عشرة، في مدينة تشيتا، عاصمة إقليم البايكال، وذلك لأن والدها كان يعتقد بأن التمرين سيعزز احترام ابنته لذاتها، ولذلك تحولت من "الفأر الصغير الخجول" على حد تعبيرها، لبطلة إقليم ترانس بايكال، في عام واحد فقط، بحسب موقع "جولدرز نيوز& سبورت".