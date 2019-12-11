بصورتين من ذكريات طفولتها، اتسمتا بالبراءة، شاركت الراقصة الروسية، جوهرة، جمهورها احتفالا بعيد ميلادها، حيث ارتدت في إحدى الصورتين، فستانا من اللون الأبيض في أخضر، فيما بدا الآخر استعراضيا من الفوشيا في الذهبي اللامع.
وكتبت الراقصة الروسية، تعليقا على الصور احتفالا بعيد ميلادها، "في الساعات القليلة قبل عيد ميلادي، أنا عندي أمنية واحدة، دع الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين".
وتفاعل مع صورتي الراقصة جوهرة، عدد كبير من محبيها ومتابعيها عبر موضع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن طريق الإعجابات والتعليقات.
أزمة جوهرة
وتأتي تلك الأمنية لـ جوهرة بعد أزمة انتشار فيديوهات مخلة تم نسبها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء غيابها لمدة 8 أشهر عن مصر، قبل أن تعود مجددا منذ عدة أيام، وتمثل أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، والتي قررت إخلاء سبيلها، مع التأجيل ليوم 28 ديسمبر الجاري، بعد حضورها الجلسة من تلقاء نفسها، لنظر المستأنف المقدم منها على قرار حبسها لمدة عام بتهمة التحريض على الفسق في قضية سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة تحتفل بعيد ميلادها بصور من طفولتها وتعلق: ربنا هيردلك اللي عملته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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