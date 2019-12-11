مجموعة موسكينو لما قبل خريف 2020...هل جسّدت سحر نيويورك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم المبدع جيريمي سكوت، تشكيلته الجديدة لموسكينو لما قبل خريف 2020 في متحف "ترانزيت" نيويورك، هذه المرة اختار مدينة نيويورك كمصدر إلهام، والتي يعتبرها موطنًا ثانيًا، حيث قدم تعاونه مع H&M في الخريف الماضي، وخلال المجموعة دمج الأناقة الحضرية والأسلوب الرياضي، مركزًا على الرحلة البرية التي يخوضها كل مقيم عبر مترو الانفاق.

وتحدث سكوت عن ديكور مكان العرض قائلا: "إنها خلفية نيويورك الأكثر جسامة التي يمكن أن أتخيلها بمزيج من ملابسي، رحلة خلال مترو الأنفاق من وسط المدينة إلى أعلى المدينة."

مع اقتحام العارضات مدرج المتحف وعبر صفين من عربات المترو، ظهرت مجموعة من الثقافات الفرعية في المدينة وشخصيات منمّقة، فبرزت إطلالات سكان وسط المدينة من خلال البدلات الرياضية الملوّنة ذات الصور الظلية الضخمة، وقطع مطبعة بطبعة الكاموفلاج العسكرية وإطلالات جلدية سوداء من الرأس إلى أخمص القدمين، أما المرأة العاملة فبرزت في العرض، وهي تتباهى بقطع مطبعة بشعار موسكينو، مثل معطف ترانش ضخم.

كما برزت في التشكيلة إطلالات أنيقة متعددة الاستخدامات، بما في ذلك وشاح وردي مطبّع بالشعار أو وشاح رأس تم تنسيقه مع معاطف بافر ضخمة، ويعتبر سكوت الجرأة من السمات التي تجعل من الشخص "نيويوركيا"حقيقيا، حيث قدّم الكثير عبر تفاصيل دقيقة أو بارزة، كالقلادات والسلاسل الذهبية المستوحاة من ثقافة الهيب هوب، والتي تمّ ارتداؤها فوق كنزات صوفية عملاقة ومعاطف بافر رياضية مع حقائب ماكسي من حقائب الخصر والتوت إلى حقيبة الصندوق بنمط الريترو.

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تمّ تزيين كلّ شيء تقريبًا باستخدام لافتات موسكينو بطريقة جعلت صيحة اللوغومانيا نابضة بالحياة، وقد نجح سكوت في تقديم جو مترو الانفاق في نيويورك في هذه المجموعة من خلال تقديم مختلف الأزياء التي يرتديها مختلف الأشخاص الذين يمكن مصادفتهم يوميًا على المترو، مع إضافته لمسات الخاصة الجريئة والمثيرة للجدل كعادته دائمًا.

اكتشفي أبرز الإطلالات من مجموعة أزياء موسكينو لما قبل خريف 2020 ، فما رايكِ؟