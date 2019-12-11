عرض فستان الأميرة ديانا الشهير للبيع في مزاد علني

عرض الفستان الشهير الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت مع جون ترافولتا في البيت الأبيض، للبيع في مزاد نظمته دار "كيري تايلور" اللندنية الاثنين، لكنه لم يجد من يشتريه.وكانت الأميرة ارتدت هذا الفستان المخملي الأزرق الغامق الطويل الذي يكشف عن الكتفين من تصميم فيكتور إدلشتاين، خلال عشاء أقامه الرئيس الأميركي رونالد ريغن (1981-1989) في البيت الأبيض على شرف أمير وأميرة ويلز، وهو الفستان الذي أبهر المختصين في مجال الموضة في هوليوود.وانتشرت لقطات لرقصها على موسيقى فيلم ترافولتا الناجح Saturday Night Fever في جميع أنحاء العالم، ووصف الممثل التجربة بأنها "مثل القصص الخيالية".

وكان الثوب يروق لديانا؛ إذ شوهدت وهي ترتديه في أربع مناسبات كبرى أخرى على الأقل، بما في ذلك زيارة رسمية للنمسا في عام 1986، وفي أمسية في دار الأوبرا الملكية في عام 1991، كما ظهرت به في الصورة التي التقطها لها اللورد أنطوني أرمسترونغ جونز لورد سنودن عام 1997.وكان سعر الفستان مقدرا بين 250 إلى 350 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 329 إلى 460 ألف دولار أمريكي، واشتهر هذا الفستان بفضل صور تُظهر ديانا ترقص مع جون ترافولتا على أنغام "يو شود بي دانسينغ" من فيلم "ساتدراي نايت فيفر".

ولم تصل المزايدات عليه إلى السعر الأدنى أي 200 ألف جنيه استرليني حوالى 263 ألف دولار، على الرغم من أنه سبق وأن بيع في مزاد بسعر 311 ألف دولار في العام 2013.

في المقابل، بيعت قطعتان أخريان للأميرة ديانا بسعر عال، حيث بيع فستان مخملي أزرق آخر من تصميم كاثرين كوساك يعود للعام 1986 بسعر 60 ألف جنيه أي ما يقارب 79 ألف دولار أمريكي وهو ما يعادل ضعف سعره المقدر.

وبيع فستان أقصر كانت ترتديه الأميرة "في مجالسها الخاصة" بحسب دار المزادات وهو من تصميم كاثرين وولكر بسعر 35 ألف جنيه أي ما يعادل 46 ألف دولار أمريكي بينما كان سعره مقدرًا بستة آلاف جنيه فقط.ويذكر أن الليدي ديانا كانت قد توفيت في حادث سير في الـ 31 من آب/أغسطس 1997 في باريس.

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