زوج عربي يذبح زوجته من الوريد الى الوريد: “صحيت على صوت آهاتها مع عشيقها”!!

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ارتكابه جريمة مروّعه بذبح زوجته في منطقة المرج بالقاهرة.

وفي التفاصيل، أقر المتهم أمام المباحث بأنه كان نائمًا في غرفة نومه في صباح يوم الواقعة، وسمع أصوات صادرة من خارج الغرفة عبارة عن آهات لزوجته وعشيقها.

وأضاف أنه حاول فتح الباب واكتشف أنه مغلق من الخارج، فقفز من نافذة إلى الشرفة ثم فوجئ بزوجته في أحضان عشيقها يمارسان الرذيلة.

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بعد ذلك، قام الزوج بمطاردة العشيق وأصابه بعصا خشبية قبل أن يتمكن من الفرار، وعاد لزوجته فذبحها بسكين المطبخ أثناء محاولة هروبها إلا أنه لحقها على السلم وأصابها إصابة قاتلة ثم نقلها السرير وأبلغ الشرطة.

وبعد القاء القبض عليه، حاول الزوج في البداية تضليل الأمن بادعائه بأن عشيق زوجته قتلها وهرب، لكن بتضييق الخناق عليه، اعترف بارتكابه الجريمة بعد أن ضبطتها في أحضان عشيقها.

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث عن الواقعة والمعلومات التي أدلى بها.