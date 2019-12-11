دراسة.. ربطة ذيل الحصان يمكن أن تسبب الثعلبة والصداع النصفى

تفضل كثير من الفتيات تسريحة ذيل الحصان، للحصول على شكل أنيق، ولكن تسبب أحيانًا هذه التسريحة الشعور بالصداع.
وأشارت دراسة أجريت في جامعة ميتشيجان، أن ربطة ذيل الحصان بشكل متكرر يمكن أن تسبب الثعلبة، وعند الضغط والشعور بسحب الرأس، قد لا يضر هذا في البداية، لكن مع مرور الوقت تصبح الأعصاب أكثر حساسية، وترسل إشارات ألم إلى الدماغ.
وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، فإن الصداع ناتج عن أثر السحب في الشعر، وأن الذين يعانون من الصداع النصفي في المقام الأول، هم أكثر عرضة لهذا النوع من الألم الناتج عن شد الشعر.
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