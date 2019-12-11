"حتفضل مصدر سعادتنا وفخرنا".. مريم عامر منيب توجه رسالة لوالدها الراحل

تسلمت مريم، ابنه الفنان الراحل عامر منيب، جائزة عن والدها خلال حفل ضخم أقيم في فندق"جراند نايل تاور"، بوسط القاهرة، خلال تكريم مهرجان نجم العرب لعام2019، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام.

وعبرت مريم، عن سعادتها بتسلم الجائزة عن والدها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، قائلة: "للمرة التانية أتشرف واستلم جائزة تقديرية باسمك يا حبيبي، مش قادرة أقولك عن مشاعر الفخر والاعتزاز إلى بحس بيهم لما اشوف استمرار حب الناس الشديد ليك ولأعمالك".

وتابعت مريم موجهة رسالة لوالدها ،"حتفضل دايما مصدر سعادتنا و فخرنا، بحبك يا ملاكى الحارس".

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مريم عامر منيب تروي تفاصيل أغنية عامل إيه في حياتك في أول ظهور إعلامي

وفي أول ظهور إعلامي وإذاعي لها، حلت مريم عامر منيب، ضيفة على راديو "إينرجي"، حيث كشفت تفاصيل فكرة "الديو" المشترك الذي جمعها بوالدها الراحل خلال الحلقة، موضحة أن الأغنية فكرة والدتها، والتي لم تكن تدفعها للدخول في مجال الفن، وإنما كان كنوع من تقديم عمل مميز لوالدها الراحل.

وكشفت مريم: "الشاعر تامر حسين بالنسبة لي أخي الكبير، والدتي كلمته من ورايا من أجل تأليف كلمات الأغنية، وكان الأمر مفاجئ لدرجة أنني مكنتش حافظة الكلام وبسجل في الاستوديو وأنا ماسكة الموبايل وبقرأ منه كلمات الأغنية".

وعن كواليس تسجيل الأغنية قالت مريم، "الدويتو كان صعب لوجود فرق 6 طبقات في طبقة الصوت الخاصة بي وبوالدي، تامر كان بيقولي أعلى كمان بالصوت لدرجة وصلت فيها إني بصرخ مش بغني، حتى وصلنا للطبقة الصح".

وعن الفيديو كليب قالت مريم: "كانت فكرة والدتي أيضا، لكن أن تصبح الأغنية تريند وأن تنتشر بالشكل ده كان شئ مفاجئني".

"أنا كنت بعملها من منطلق أن تكون لفتة ظريفة في سنوية والدي ورسالة له"، بهذه العبارة واصلت مريم حديثها خلال تواجدها بالبرنامج الإذاعي"إينرجي"، "نمت وصحيت لم أتوقع حجم الشير، مكنتش مصدقة نفسي، واتقدملى عروض كتير من عدد من المنتجين والملحنين بس مستقرتش على حاجة بسبب قلة خبرتي".

وتابعت مريم: "من بعد نجاح الأغنية خطرت لي عدد من الأفكار مرتبطة بفكرة الدويتو لكن لم استقر على فكرة أغنية سولو، كذلك وجود صعوبة في الغناء الشرقي لأني بغني غربي فقط، كان نفسي اخواتي يغنوا معايا لأن صوتهم حلو".

مريم عامر منيب تحيي ذكرى والدها الثامنة من خلال ديو مشترك

وأحييت مريم، ابنه الفنان الراحل عامر منيب، ذكراه الثامنة بـ"ديو مشترك"، جمع بينهما، خلال أغنية "عامل ايه في حياتك"، في فيديو كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية.

بدأ الفيديو كليب، من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية، ومن داخل استديو التسجيل، بدأت مريم في غناء المقطع الخاص بها، والتي بدت متأثرة خلاله، بصوت ملئ بالشجن، بدا مقاربا لصوت والدها الراحل.