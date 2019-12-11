مذيع "فوكس نيوز " يتحرش بزميلته بريت مكنري.. والأخيرة تقاضيه

في واقعة هزت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الشهيرة، رفعت مقدمة البرامج بقناة "Fox Nation"، بريت مكنري، دعوى قضائية ضد الشبكة وعدد من العاملين بها، وبالأخص زميلها السابق على الهواء، جورج مردوخ بسبب ما وصفته بـ "سلوك غير لائق"، مطالبة بتعويضات مالية.

واتهمت "بريت" زميلها "مردوخ"، بإرسال رسائل نصية "صريحة غير لائقة" لها، ووفقاً للدعوى المرفوعة في المقاطعة الجنوبية من نيويورك، فإن بعض الرسائل النصية تتضمن عبارات جلية، تشير إلى "الشغف والهيام والغزل الفاضح"، وتلوح إلى اتهام المذيع بالتحرش بها في مكان العمل، بحسب ما نقلته العربية.

أما عن اتهام المذيعة للشبكة الأم، فكان بسبب محاولة الأخيرة الانتقام منها، رداً على شكوى كانت قد تقدمت بها سابقاً بهذا الخصوص، وذكرت " بريت" في شكواها أنها حصلت على فرص مهنية في العمل أقل بكثير من المفترض، بما في ذلك تقليل ملحوظ في ساعات ظهورها في البث على الهواء.

وردت المذيعة، على صور روجت لها بين العمال بالشبكة تظهرها في أوضاع غير لائقة، بأنه تم تركيبها، إذ يثبت بحث بسيط على جوجل ذلك الأمر، بحسب قولها، مدافعة عن نفسها على "تويتر" ضد الرجل الذي اتهمته بأنه يريد أن يشوه سمعتها، وتعني "مردوخ"، الذي تتهم الشبكة بالتضامن معه.