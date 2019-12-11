"تتجوز عن حب ولا صالونات؟".. فتيات يجبن: الاتنين آخرهم المحكمة

"تتجوز عن حب ولا صالونات".. هاشتاج دشنه رواد مواقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتسليط الضوء على أزمة تأخر سن الزواج بين الشباب، واستطلاع رأيهم ومتطلعاتهم في شريك أحلامهم، ولكنه بالطبع لم يخل من التعليقات الساخرة.

العديد من الفتيات والشباب أجابوا على السؤال من وجهة نظرهم، ليعبروا عن أحلامهم حول شريك الحياة، حتى تصدر الهاشتاج موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

تواصلت "هُن" مع عدد من الفتيات، ليجبن على السؤال الذي تناوله الهاشتاج المتصدر، فقالت "ندى.س."، صاحبة الـ27عامًا، "فكرة الزواج قائمة على الاحترام والود والرحمة، وده ممكن نلاقيه في زواج الصالونات أو عن حُب، أهم حاجة اختياراتنا للشخص الصح وده بيكون نصيب من عند ربنا في الأول والآخر.

فيما تفاعلت "رانيا.ص."، صاحبة الـ25 عامًا، قائلة: "ربنا عمل الزواج علشان تكوين حياة أسرية ويكون الاتنين بيشاركوا بعض في الخير والشر، وممكن تتجوزي عن حُب ومتلاقيش الحب ولا المشاركة والحنية".

وقالت إحدى الفتيات، أثناء تفاعلها مع الهاشتاج، بصورة للفنان محي إسماعيل التي تصدرت التريندات خلال الفترة الماضية، "وليه نتجوز أصلا ما نقعد في بيوتنا مكرمين مدلعين، الموضوع مش حب ولا صالونات، الموضوع تبني بيتك على أساس صح وتريح طول العمر".

وأضافت إحدى الفتيات، قائلةً: "هتتجوزي يعني هتغسلي وتلبسي وتطبخي والبيه ينكد عليكي ويقولك مفيش خروجات ولا فسح، دا غير العيال واسكت يا ولا وبس يابت، وغيري البامبرز ورضعي وتتخني، بصي متبقيش هبلة لا حب ولا صالونات".

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وتفاعل الشباب مع الهاشتاج المتداول عبر تويتر، حيث قال أحد الشباب،"الاتنين أخرتهم محكمة الأسرة، ها إيه تاني، هو كله في الأول والآخر نصيب وسواء كان صالونات أو عن حب فهو بيكون قائم على الاحترام والمشاركة بين الزوجين وده بيخلى الزواج ناجح أو لا".

لم يقف الشباب مكتوفي الأيدي أمام الهاشتاج المتداول، حيث تفاعلوا معه من خلال إلقاء الإفيهات المختلفة، "ولا صالونات ولا حب، هو جواز السفر، من يوم ما طلعنا النيش والسفرة مسكنا الفقر، الحلو اللي جوانا مش أي حد يستاهله".