نايكي تطلق خطّ أزياء سباحة محتشمة للمرأة المحجّبة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن العلامة الرياضية الشهيرة نايكي تحرص على تلبية احتياجات عملائها من النساء المسلمات والمحتشمات، فبعد النجاح الذي حصده خطّ "Pro Hijab" الذي تم إطلاقه في عام 2016، بدأت محادثة عالمية حول الشمولية وتمثيل النساء المسلمات في مجال الرياضة.

ولأول مرة، حصلت الرياضيات المسلمات على معدات كافية تقنيًا وأيضًا على تمثيل مشهد الموضة العالمي. وقد شاركت الموضة والرياضة تاريخيًا الكثير من مشاكل التضمين نفسها من أجل خدمة العملاء من ذوي الحجم الزائد وصنع تصميمات شاملة تلبي احتياجات النساء ذوات الاحتياجات الخاصة، أو اللاتي يعتمدن معايير مختلفة من الاحتشام.

وباعتبارها أول علامة تجارية رياضية كبرى تقوم بمثل هذا الشيء، أعلنت نايكي يوم أمس عن إطلاق خط "Victory Swim Collection"والذي يشمل بدلة "Nike Victory Full-Coverage Swimsuit"، مكونة من قطعتين من الليغينغز وقميص تونيك واللتين تناسبان الأولمبيين، و "Nike Victory Swim Separates" وهي ملابس سباحة محتشمة من ثلاث قطع مريحة للإرتداء اليومي.

تقول مارثا مور، نائبة الرئيس والمديرة الإبداعية وراء التصميم: "تعتقد نايكي أنه إذا كان لديك جسم، فأنت رياضي". هذا يعني أنه على الجميع أن يكونوا قادرين على المشاركة في الألعاب الرياضية، حيث لاحظت مور وفريقها مشكلة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، والمحرومات من ممارسة الرياضات المائية لأنهنّ ببساطة لا يملكن شيئًا محتشمًا مناسبًا للارتداء.

الخط الكامل، بما في ذلك "Nike Victory Swim Hijab" و"Nike Victory Full Coverage Swim "Tunic و "Nike Victory Full-Coverage Swim Leggings"، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير على متجر نايكي الإلكتروني وفي متاجر البيع بالتجزئة.

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وفي العالم الغربي، تميل بدلات البوركيني إلى أن تكون مثيرة للجدل، نظرًا لصورتها الظلية المحتشمة، حيث تم منعها في العديد من شواطئ الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا، لكنّ الصورة النمطية آخذة في التغير، حيث كان عام 2019 بعد كل شيء، العام الذي صنعت فيه حليمة عدن التاريخ كأول امرأة محجّبة تظهر على غلاف مجلة Sports Illustrated لأزياء السباحة الرياضية المثيرة، مرتدية بدلة بوركيني.

لذا أرادت نايكي التأكد من أنها حصلت على الفروق الثقافية الصحيحة، تقول مور: "عندما بدأنا بالفكرة، اعتقدنا أنها ستكون بدلة جمبسوت، لقد قمنا بالدراسة والبحث حيث قيل لنا أساسًا أن الأمر لا يتعلق بالوعي الجسدي، وكان ذلك نموذجًا جديدًا بالنسبة لنا للتفكير فيه. ماذا يعني ذلك من حيث النسيج؟ ماذا يعني ذلك من حيث الملاءمة؟ ماذا يعني ذلك من حيث الدعم؟ وماذا يعني ذلك من حيث تصفيف الشعر؟ هذا هو المكان الذي بدأنا فيه بالفعل، تلك الأفكار الأربع الكبرى".

وفي حين أن معظم المايوهات مصنوعة من البوليستر لذلك تلتصق بالجسم فور تعرضها للماء، أتت البدلات مصنوعة من النايلون التقني والذي لا يمتص الماء لتجنب التصاقه بالجسم، حيث تصنع الشبكة الموضوعة بشكل استراتيجي تأثيرًا يشبه الخياشيم، ممّا يؤدي إلى زوال الماء من البدلة بمجرد الوصول إلى اليابسة.

وللحصول على الدعم، تأتي البدلة بحمالة صدر مدمجة مصممة جزئيًا باستخدام رؤى نايكي والتي جمعتها أثناء تصميم زي كأس العالم للـ "USWNT"، أما بالنسبة للحفاظ على شعر جاف مغطى، قامت نايكي بتجربة 55 نموذجًا أوليًا قبل الحصول على الحجاب المصمم هيدروديناميكيًا، والذي لا يمكن أن يسقط من فوق الرأس أثناء السباحة.

النتيجة النهائية هي شيء تأمَل نايكي أنْ يصنع اختلافًا أكثر من كونه مجرّد حلّ لاحتياجات الأداء العملية للرياضيات، وكانت الفكرة الخامسة الكبرى هي جعلها جميلة، تقول مور: "جعلها أنيقة، واجعلها جميلة، واجعلها تقول أشعر بالقوة والجرأة، هذا انتصار للنساء".