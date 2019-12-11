إعلامية كويتية تهاجم شيرين: موهبة أكبر من الاتحاد السوفيتي ومخ مايسواش بصلة

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال تقديم برنامجها "كشف حساب"، عقب تصريحات المطربة المصرية الأخيرة التي وصفت خلالها مهاجماتها بـ"العوانس"، لانتقادهن تصريحاتها عن ضرورة طاعة المرأة للرجال.

بدأت "العيدان" حديثها: "في مصيبة اسمها شيرين عبدالوهاب، الله أعطاها موهبة أكبر من الاتحاد السوفيتي، مع ضيق عقل، ومخ مايسواش بصلة"، موجهة حديثها للمطربة المصرية: "كل حفلة بتطلعي تتكلمي وتقلبي الدنيا، في النهاية تقولي أنا اتظلمت، وفهمتوني غلط".

وواصلت الإعلامية الكويتية، مهاجمة "شيرين"، قائلة: "شكلك فلبيني مو حتى حلوة، أومال لو الله أعطاكي شكل ياسمين عبدالعزيز أو سميرة سعيدة، كنتي هتعملي إيه"، مبررة هجومها بـ"اللي يجرح زيك لازم يتجرح"، ووصفتها بـ"المغرورة".

وراهنت "مي" على انتهاء زيجة "شيرين" من الفنان والملحن حسام حبيب خلال عامين على الأكثر، متابعة: "بتقولي للبنات إنهم عوانس، وأنتي ليكى سنة ونصف فقط متزوجة، كأن ربنا أعطاكى ولم يعطِ غيرك.. وهذا ليس صحيح".

Advertisements

يذكر أن آخر ما قالته شيرين عبدالوهاب من تصريحات، كان خلال حفلها في السعودية أمس، حيث قالت على المسرح "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس"، وذلك خلال حفلها بضمن موسم الرياض.

ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من حفلها الأول ضمن موسم الرياض، حيث قالت تصريحات أغضبت السعوديات: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، لتثير هذه الجملة الغضب ويطلق هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، لأول مرة على تويتر بالسعودية.