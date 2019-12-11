"كان مخبيكوا فين".. صورة لأبناء سعد الصغير تثير دهشة جمهوره

صورة نشرها محمود نجل الفنان سعد الصغير تجمعه بشقيقته، أثارت إعجاب ودهشة متابعي الفنان الشعبي، خاصة أن الشقيقين بدا في ريعان الشباب.

كان محمود سعد الصغير، نجل الفنان الشعبي، قدر نشر صورة تجمعه بشقيقته "منة" احتفالا بعيد ميلادها، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب، "انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي أنا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنة وانتي طيبة ياقلبي ودايما معايا".

وأكمل نجل الفنان الشعبي، في تهنئته، "يا أطيب حد في العالم بجد انتي مفيش منك اتنين والله العظيم بحبك اختي الصغيرة القمر إلي بموت فيها ويارب اشوفك احسن عروسه ياحبيبتي وافضل معاكي دايما"، مختتما تهنئته لشقيقته الصغرى بـ"happy birthday day manoshtey".

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ولم يترك الفنان سعد الصغير الفرصة، فكتب تعليقا على صورة نجله مهنئا ابنته، "ربنا يحميكو يارب ويخليكو ليا كل سنة وانتي طيبة يامنوش ياحبيب بابا، وربنا يحميك ياحوده ياضهري وتفضل طيب عليهم دايما".

الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان الشعبي سعد الصغير، وجاء في التعليقات، "كل القمرات دول ولادك يا سعد إزاي"، و"كان مخبيكوا فين بس كل ده"، و"ربنا يخليكوا لبعض ويحفظكوا".