فيديو.. أحمد السعدني عن شائعات وفاة والده: خلينا مهذبين

أوضح الفنان أحمد السعدني، كيف كان حال أسرته بعد الشائعات المتكررة عن وفاة والده النجم الكبير صلاح السعدني، مؤكدا أن "أسرته عانت من هذا الأمر"، لذا قرر أن يتعامل معها بشكل آخر.

وخلال لقائه في برنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، قال "السعدني" إنه يتجاهل تماما الحديث عن تلك الشائعات، حتى لو طلب منه الرد عليها.

وقال نجل الفنان صلاح السعدني، في فيديو نشرته صفحة البرنامج على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "في الأول كان الواحد بيتضايق، لكن دلوقتي كلنا أدركنا أن السوشيال ميديا مش أفضل حاجة، خلينا مهذبين".

وأكمل، الفنان أحمد السعدني، "أنا بصراحة مبقتش بقرا خالص، حتى لما بنزل بوست أو تويت مش ببص خالص لو حاجة سلبية بتجاهلها تماما، ولو حاجة إيجابية بتفاعل معاها، ومبقتش بتأثر بالكلام ده" وعن صحة والده قال "هو تماما وزي الفل الحمد لله وبخير".