طريقة عمل مخلل اللفت

من بين الأطباق التي لا غنى عنها على السفرة هو طبق المخلل كاللفت وغيره من المخللات، وتقدم "هُن" طريقة تحضير مخلل اللفت للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مخلل اللفت لفت قرنبيط طازج جزر صغير فلفل حار ثمرة بنجر Advertisements كيس ملح ماء طريقة تحضير مخلل اللفت ضعي الملح على شرائح اللفت واتركيها ليلة كاملة أذيبي الملح في الماء ثم أضيفي شرائح البنجر قطعي القرنبيط والفلفل الحار والجزر لأحجام مناسبة وضعيه في البرطمان مع اللفت اتركي المخلل حتى النضج مع مراعاة أن ترجي البرطمان من وقت لآخر

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